Pavón defiende de las críticas a Menjívar y Palma y revela el favorito entre Honduras-Panamá: "el clásico es ante Costa Rica"

Asimismo, dejó claro que Panamá es el favorito no para ganar el duelo de cuartos de final, sino que tiene altas probabilidades de quedar campeón de la Copa Oro de Concacaf. ¿Honduras vs Panamá es el nuevo clásico centroamericano?

El funcionamiento de Honduras ante Curazao: "A pesar que nosotros esperábamos más de Curazao, nosotros mismos nos complicamos. Era obvio que Reinaldo Rueda no iba a tocar la alineación, él lo dijo en conferencia de prensa, tenía en mente hacer una modificación, pero determinó que equipo que gana no se toca. Y le dio el respaldo al 11 que le dio a El Salvador. Yo esperaba más de Curazao, pero, a pesar de eso, nosotros mismos nos complicamos. A Honduras todavía le está faltando encontrar ese juego colectivo de que lo va a ser ganar los partidos tranquilamente, no sufriendo".

"Ayer era un partido de ida y vuelta. Honduras se equivocaba, Curazao se equivocaba, pero Honduras en vez de sacarle provecho a ese error, también se equivocaba. Eso sucedió a lo largo del partido, el profesor debe mejorar eso. Sin embargo, ganando se palpa mejor las cosas, se trabaja mejor, se corrige mejor. Lo más importante es recuperarse de un 6-0, no es fácil, es digno de destacar".

El error de Édrick Menjívar, autogol insólito, ¿le puede perjudicar en su titularidad? "Tenemos que ser consientes en el aspecto de Menjívar. Menjívar ha llegado a esta Selección, le quitó el puesto a Buba López que era el titular en tiempos atrás. El buen rendimiento de Menjívar es porque se ha adueñado el puesto, no hay que olvidarnos, ha tenido tardes espectaculares. Lamentablemente ayer tuvo ese error, los jugadores tienen que darse cuenta qué es lo que están haciendo, es fundamental el arquero, te podés equivocar, pero que sea mínimo, ese gol te lleva al error".

LEA TAMBIÉN: Luis Palma se desahoga explica su celebración y el cruce en cuartos de final ante Panamá: "Sabemos el nivel que anda"

"A veces matamos al futbolista, sacarlo de la Selección, no hay que olvidarnos que somos seres humanos, todos cometemos errores, en este partido se recuperó nuevamente, tuvo buenas atajadas, antes del gol de Palma, Menjívar evitó el gol de la victoria de Curazao. A veces nos enfocamos en lo malo que en todo lo malo. El error es grave, pero se recuperó, todavía faltaba un tiempo, eso fue lo más importante, actuó en momentos importantes. Pero tampoco es fácil, lo veo como un error de nerviosismo, para mí él pierde la pelota, es más que todo un error de visualización, ese error lo pagó con creces, pero se ganó, pero me parece que no con ese error ya pidamos cabezas porque no es así".

Golazo de Luis Palma, gran pase de Carlos Pineda. Luego viene el Tap Tap a la pantalla, se vino la crítica, ¿cómo viste esa celebración? "Esa es cuestión personal del jugador, Palma ha venido de menos a más, no ha tenido el rendimiento que él quiere o como nosotros queremos en Selección, es un chico que hace la diferencia, él asumió su rol de ser figura de la Selección, no está bien, el técnico me mandó al banco, lo asimilo bien, eso es digno de admirar. En el caso de la celebración es personal, él se desahogó, ha tenido muchas críticas, donde a veces al jugador cuando se le critica está bien, y cuando el jugador quiere defenderse está mal, debe haber un equilibrio"

"Recuerden que Luis Palma le hizo los dos goles a México en San Pedro Sula, era un fenómeno, "El Bicho", el crack. Ahora el chico que está en un mal momento no se apoya, pero también entiendo que ellos deben de poner de su parte, valorar su carrera cuidar su imagen. Todos esos errores creo que no van a llevar al bien de la Selección si estamos en contra o criticando en querer sacar a "X" jugador, hay que cuidarlo".