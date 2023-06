Diego Vázquez previo a enfrentar a Qatar: “Siento la misma presión y las mismas ganas que el primer partido”

¿Se juega su puesto en Honduras ante Qatar?

“Ya esa pregunta no es para mí sino que para los federativos, nosotros tratamos de hace un trabajo, para juzgar, el partido ante México con sesenta mil mexicanos y contra Canadá con frío, quiero cuestionamientos más realistas como contra El Salvador, Guatemala, pero esa pregunta es para los federativos“.

¿Honduras saldrá a proponer?

“Esperemos ver una selección equilibrada, que ataque bien y defienda bien en bloque”.

Honduras, comparada con otras selecciones centroamericanas:

“Tenés que ver la comparación que haces, no es muy lógica porque nosotros enfrentamos a México con 60 mil mexicanos y las otras enfrentaron a selecciones diferentes y en condiciones diferentes y la comparación no tiene lugar. La selección venía de 30 meses de no ganar partidos y en este proceso ganó varios, no tenemos una mágica porque esto es un proceso y hay que tener paciencia”.

Aspectos a definir ante Qatar

“Lo que pasa que viajamos e hicimos un entrenamiento y hoy hacemos el principal con todos los detalles para ese juego y terminar de planear el juego. Seguramente tenemos detalles de cambios pero lo guardamos para la charla y los jugadores”.

Qué versión de la selección de Diego le gustó:

“Tuvimos partidos buenos, contra Venezuela me gustó mucho, merecimos un empate y no perder contra una selección de Conmebol. Después tuvimos buenos partidos que no se vieron contra Arabia Saudita y Qatar; contra Curazao y Canadá en San Pedro Sula. Esas son las referencias y debemos volver a eso”.