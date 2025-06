Álvaro Morales de ESPN entierra a Honduras y envía dardo a Rueda: “Panamá los va a golear, la H es una de las peores del área...”

Respecto a la confederación, ¿en qué escalón pone a Concacaf respecto a las otras confederaciones? Estamos tan abajo, ¿cómo estamos? Bueno, es una zona difícil, plazas complicadas, campos complicados. Es mucho más fácil clasificar en Conmebol. De hecho, esta última es la zona más fácil de clasificar del mundo. Clasifican 7 de 10, el porcentaje de clasificación hasta antes de esta última Copa del Mundo en Concacaf era muy complicado. En Comebol, pues clasifican siempre los mismos, no se mueve. Se tiene que ser muy malo para no clasificar.

Álvaro, ¿cómo ha visto el nivel de esta Copa Oro? Me aburre, no es un nivel superlativo, no necesariamente vemos buen fútbol, pero es el nivel que hay en el área, ni modo. Es el nivel de Concacaf.

Usted cree que ese 6-0 ante Canadá es la distancia que hay entre Honduras y la Hoja de Maple? Sí, totalmente. Así de abismal. Canadá hoy por hoy es uno de los equipos más fuertes del área. Sus jugadores europeos marcan diferencias. O sea, Honduras contra Canadá no disparó ni una sola vez, si mal no recuerdo. Estaba apostando solamente a las transiciones de recuperación-ataque. Me da mucha pena por la afición hondureña, pero a esta selección yo no la veo con nivel. Cada quien en su nivel.

A ver, Álvaro, ayúdenos a aclarar esto: ¿el clásico centroamericanos sigue siendo el Honduras-Costa Rica o hay que meter a Panamá ahí? Bueno, Panamá ha levantado la mano, pero tampoco tiene una rica tradición futbolística como la pueden tener otras selecciones. Todavía no le alcanza para ser parte del clásico. Hoy Panamá ha crecido, ha aprovechado que las otras elecciones no han crecido y pues se pueden ir derribando ciertos mitos.

Eso tiene ventaja, ¿verdad? Es una selección que mantener procesos porque no hay exigencia. No es como en el fútbol mexicano que es una de las sillas, después de las águilas de la América, más calientes. Panamá ha podido hacer su proceso porque nadie le va a criticar. Es como Estados Unidos. Han hecho sus procesos y no han conseguido absolutamente nada. La prensa latina o la prensa mexicana nos tenemos que hacer cargo de Estados Unidos. Así de vergonzoso es el asunto. Pero no pasa nada.

¿Pero les han ayuda con arbitrajes u otros temas?

Para mí no. Para mí, todas las personas que se quejan, por ejemplo, particularmente, de que a México le ayudan, es por mediocridad. Es porque sus elecciones dejan mucho que desear, es porque les falta competencia en el terreno del juego, es porque les falta calidad y porque no logran imponerse en lo deportivo. México, yo soy el primero que lo dice, ganó por una mano muy estúpida de Panamá en la Nations League, pero la mano no la cometió México.

Respecto a manos, hace unos años le metieron mano a Panamá. México ganó con un penal producto de una mano que claramente no era sancionable...

Para mí no era, no había una intencionalidad de una mano. Y eso que la regla de la mano la cambian cada que se les da la gana, pero entiendo perfectamente el lloriqueo de las otras elecciones. Lo que sí es que los cuadros están armados para que Estados Unidos y México lleguen a la final. A México no le suelen ayudar. Eso es mentira.

¿De dónde viene esa rivalidad México-Honduras?

Yo lo que veo, yo soy hijo de centroamericanos. He ido algunas veces a los países de mis padres. Pero entiendo que siempre al país más poderoso en turno, al país poderoso vecino, se le odia de manera natural. Habría que ir con un sociólogo para que nos dé las bases de por qué suceden ese tipo de cosas. Hasta antes de ser famoso y ser popular y salir en la televisión, las veces que yo iba en Guatemala sentía la discriminación por el hecho de ser mexicano. Sobre todo me pasó en Guatemala, no me pasó en Nicaragua. Hay un odio al mexicano.



Es curioso porque consumen a Luis Miguel, consumen las telenovelas, productos mexicanos que a veces ni los propios mexicanos consumimos. En términos mayoritarios y generales, el odio sea deportivo o no de México a Centroamérica, no existe porque lo que voy a decir es muy fuerte y no es una mentira: en la concepción mexicana, los demás países de Centroamérica no existen en su día a día, no existen. A nosotros cuando nos preguntan: ¿qué te parece el fútbol guatemalteco? No existen futbolísticamente.

Álvaro, pero más de alguna tarda le han arruinado los centroamericanos a México. ¿Cómo que no existen?

Sí, sí, pero aún así no existe.

Pero México sufre en Honduras y en otros países centroamericanos.

Pero, ¿se acuerdan ustedes por qué? Porque son únicas, son esporádicas, son excepcionales. En términos generales, ustedes nos preguntan: ¿qué piensas del Municipal? No sabemos a veces ni quién es el Municipal. ¿Qué piensan del Herediano? No sabemos quién es el Herediano. ¿Qué piensan de Motagua? No sabemos.

Álvaro, cuando Honduras va a San Pedro Sula o San José no creo que lo miren como un trámite porque allí suelo sufrir. Allí están las estadísticas.

Ah, sí, pero a lo que me refiero es no existen en nuestro pensamiento cotidiano. De lado centroamericano sí existe todo el tiempo. Sé que existe el odio deportivo de Centroamérica a México, pero de México a Centroamérica no. Va a sonar feo. Y lo voy a aplicar nada más en términos futbolísticos. Centroamérica en términos futbolísticos no existe para México. No está en el radar, no tenemos idea. Usted me dice es que cuesta mucho. Se suma o se gana y, cuando se pierde, se recuerdan ustedes. Los aztecazos, que fueron de Honduras y Costa Rica, ustedes lo van a recordar siempre porque son únicos.

Ojo que Honduras ganó sus dos últimos partidos ante México en suelo catracho y en uno de esos cruces el Tri terminó clasificando con el polémica arbitraje de Barton. Es que se habían perdido muchos minutos. Los once minutos que se agregaron, porque además nuestro compañero Felipe Ramos Rizo sacó la contabilidad, fueron leales, fueron morales. ¿Si lo hubiesen hecho con el escenario a la inversa? Es especular.

¿Qué mensaje final le manda a los hondureños, a los que lo quieren y a quienes no lo quieren?



Desconozco si me querían o no me querían, pero les mando un abrazo de cualquier manera, lástima que su selección vaya a quedar eliminada contra Panamá.