¡Con goleada incluida! Honduras vs Panamá, así está la historia en Copa Oro ¿Quién domina?

Solamente uno será el que avance a las semifinales de la competencia de la Concacaf, donde también se disputan los cruces de cuartos de final: México vs Arabia Saudita, Estados Unidos vs Costa Rica y Canadá vs Guatemala.

Honduras y Panamá están a las puertas de protagonizar su sexto duelo entre sí en el historial de la Copa Oro, rivalidad que nació en 1993 y que tiene como último antecedente la edición de 2021.

El primer antecedente entre catrachos y panameños se dio el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas el 10 de julio de 1993 y Honduras le dio una paliza de 5-1 con goles de Eduardo Bennett (3), Giovanni Gayle Alarcón y Alex Pineda Chacón. Descontó Jesús Julio.

Pasaron 12 años para volver a ver un juego entre Honduras y Panamá, esta vez se enfrentaron en el estadio Orange Bowl de Miami, Florida, el 12 de julio de 2005. La Bicolor ganó con la única anotación de Samuel Caballero.

Dos años después se midieron nuevamente y en esta ocasión Panamá triunfó 3-2 en el Giants Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con goles de Carlos Rivera, Blas Pérez y José Garcés, por los catrachos anotaron Amado Guevara y Carlo Costly el 8 de junio del 2007.

El cuarto enfrentamiento fue un empate de 1-1 entre Honduras y Panamá en el Gillette Stadium de Foxborought, Massachusetts el 10 de julio del 2015. Anotaron Andy Nájar y Luis Tejada.

Para el último antecedente se enfrentaron el 17 de julio de 2021 en el BBVA Stadium, Houston, Texas, con triunfo de 3-2 para los catrachos con goles de Romell Quioto (2) y Alex López. Para los panameños anotaron Erick Davis y César Yanis.

En resumen, de los 5 partidos que existen en los cruces entre Honduras y Panamá, la Bicolor cuenta con 3 triunfos, un empate y solamente una victoria del rival de turno. Todos esos partidos fueron en primera ronda y será la primera vez que se vean en la segunda fase de Copa Oro.