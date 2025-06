¿Qué pasa si Honduras y Panamá empatan en 90 minutos por los cuartos de final de Copa Oro? Así está el reglamento

Los cuartos de final de la Copa Oro 2025 se palpitan, este fin de semana se disputarán los 4 juegos buscando el pase a las semifinales de la competencia de la Concacaf.

Honduras vs Panamá, México vs Arabia Saudita, Estados Unidos vs Costa Rica y Canadá vs Guatemala son los cruces de los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de la Concacaf.