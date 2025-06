Javier Aguirre tras el México-Costa Rica: "Le dije a Miguel Herrera que nos vemos en el Mundial, pero él me respondió..."

"No me voy contento con el resultado, pero sí con el rendimiento. Estuvimos a la altura", dijo el seleccionador mexicano en una rueda de prensa luego del encuentro ante los ticos en Las Vegas.

En un partido de buenas jugadas y oportunidades de goles de uno y otro lado, México aseguró el primer lugar del grupo A por mejor diferencia de goles que su rival. Eso le permitió evitar en cuartos de final a Estados Unidos y enfrentar a Arabia Saudita.

"Necesito ver al rival; sólo lo he visto por encima. Necesito analizarlo bien, pero tengo grandes auxiliares, Rafa Márquez y Antonio Amor, que son muy detallistas", indicó Aguirre.

México derrotó a los árabes por 1-2 el 30 de noviembre del 2022 en su último partido en el Mundial de Qatar. Según el 'Vasco', ahora tiene más argumentos para vencerlos y seguir adelante en la defensa del título.

"El equipo tiene recursos, va creciendo. Ante República Dominicana perdimos 65 balones, contra Surinam bajamos a 44 y hoy, aunque no tengo el dato, sé que fueron menos", dijo el entrenador.

Javier Aguirre presumió que desde su llegada al combinado azteca, por tercera vez, de 14 partidos nada más ha perdido tres y celebró el compromiso de sus futbolistas.

"Me tienen contento, están defendiendo con orgullo a la selección. Hoy no ganamos pero estamos con la con ciencia tranquila", aseveró.

México no podrá utilizar ante Arabia Saudita al defensor César 'Cachorro' Montes, suspendido por amonestaciones, lo cual no inquieta al técnico, quien dio por hecho tener con quien sustituirlo.

"Agradezco a César con su juego aéreo en las dos áreas, pero tengo a Israel (Reyes) y a Edson (+Álvarez)", recordó.

Al referirse a su compatriota Miguel 'Piojo' Herrera, seleccionador de Costa Rica, Aguirre elogió el nivel de su colega y la mentalidad ganadora.

"Le dije: 'nos vemos en el Mundial'. Pero me respondió: 'no, en la final de esta Copa Oro'. Le deseo lo mejor porque se lo merece, me dio mucho gusto conversar con él porque es mexicano para empezar, es muy bueno. Le tengo afecto y respeto", reveló el técnico mexicano.