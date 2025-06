Miguel Herrera acaba con el debate: señaló al mejor portero entre Keylor Navas y Memo Ochoa

El seleccionador de los ticos no tiene dudas sobre quién es el arquero con mejores números y cuenta con argumentos. Herrera estuvo en 'La Última Palabra' de Fox Sports y ahí aclara que Navas está por encima de su compatriota.

"Desafortunadamente, a Memo no lo llevaron a donde lo tenían que haber llevado para que destacara y fuera mucho más de lo que fue. Y por otro lado, a Keylor si le dieron esa posibilidad, fue a un equipo, demostró, fue creciendo y llegó a un club como el Real Madrid y PSG", justificó Herrera .

Para el entrenador, el arquero tico destacó más a nivel internacional, tanto así que "se volvió un top 5 de los mejores porteros que hay en el mundo".

Por otra parte, Miguel Herrera dio su punto de vista por el señalamiento de que México sigue llevando a 'Memo' Ochoa a sus 40 años. Por ahora está siendo suplente de Luis Malagón en la Copa Oro.

"Yo siempre confié en él, me dio resultados. Fue un tipo extraordinario. No me digas de que es un abuelito, es un tipo extraordinario. Físicamente se cuida mucho, que está para competir la titularidad", respondió.

Para el 'Piojo', Ochoa aún tiene calidad para seguir siendo convocado con México: "Memo ha sido un portero muy importante, y lo he visto en los calentamientos que he visto en los partidos de México ayudando a los porteros, acercándose, hablando con ellos".

"Eso también es importante, que si el técnico no lo pone también está sumando al grupo. Al final de cuenta es decisión de Javier Aguirre", sentenció.