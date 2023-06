Maynor Figueroa y su contundente espaldarazo a Honduras a horas de enfrentar a México: “Les invito a que lo den todo”

“Siempre me he sentido muy orgulloso, no solo en el momento cuando estuve representándolo como jugador, sino en este momento también como aficionado. Me siento muy orgulloso de mi país, les invito a que lo den todo y que disfruten por sobre todas las cosas que eso es lo más importante”, precisó.

El Energy Stadium albergará el compromiso entre Honduras-México por la primera fecha del grupo B de la Copa Oro 2023.

La Bicolor tiene muchas bajas internacionales para este duelo. Mientras que los aztecas no contarían con Edson Álvarez, el futbolista más caro de su país en el evento.