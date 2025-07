Futbolista abandona la concentración de la selección de México previo al partido de semifinales ante Honduras

Chávez dejó la concentración mexicana, viajó a tierras aztecas y fue operado este lunes en Guadalajara, de la lesión dolorosa que lo dejó fuera de la concentración.

"Dependerá (regreso) de cómo salga la operación y cómo vaya la recuperación, pero espero poder estar a tiempo para el Mundial", comentó Chávez en el aeropuerto local.

También comentó: "Muy alegre, la verdad que en la Selección se ha formado algo muy bonito, a cualquiera que le haya pasado, hubiéramos reaccionado igual. Me tocó sufrirlo un día, le di vuelta a la página, ya estoy pensando en recuperarme. Me dijo que me apurara a operarme (Javier Aguirre), para tratar de estar lo más rápido posible".

El Doctor Rafael Ortega fue el encargado de operar a Luis Chávez, del cuál se estima que puedan estar con fútbol a partir de enero de 2026, tiempo suficiente para estar en la Copa del Mundo.