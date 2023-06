Periodista de ESPN analiza qué debe hacer Honduras para ganarle a México: “Es una buena oportunidad para sorprender”

”Cuando a Honduras le cae México en el primer partido se podría decir que será complicado, pero tras ver al Tricolor en el Final Four, es una selección que no sabemos lo que va a traer. Será el debut de Jimmy Lozano, habrá un público que no sé si le tendrá mucha paciencia a México, algo que le puede jugar a favor a la selección hondureña”, dijo en primera instancia en analista.

Y agregó: “Diego Vázquez debe intentar desesperar al rival, si le plantea un partido ordenado, entre más se alarga el juego más les convendrá. No es un equipo azteca que tiene individuales, no veo a México con jugadores con características para romper un partido”.

El periodista de ESPN enfatizó en que en el combinado Tricolor “hay muchos futbolistas que no quieren, no están del todo cómodos, les dieron tres días libres para distender la concentración. México es una moneda al aire”.