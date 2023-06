Mauricio Dubón salta al diamante del Minute Maid Park portando la camiseta de la Selección Nacional de Honduras

Y agregó: “ Alberth Elis , quien jugó en Houston en el Dynamo, me mandó un mensaje quería venir a verme jugar, y le dije que le daría un boleto. Después que siete más querían venir, y luego que 20, y luego que todo el equipo... pero no hay problema chicos. Alberth dijo que me iba a regalar una camisa”.

En dos entrevistas distintas le consultaron al beisbolista sampderano cuánto quedará el resultado de Honduras ante México del domingo. “1-0, con gol de Alberth Elis”, respondió de manera contundente sobre el debut en Copa Oro.

“Gracias a Honduras soy la persona que soy. No me da pena decirlo, no me da pensa decir que soy hondureño. Hay cosas buenas y cosas malas como en todos lados. Soy el único hondureño en grandes ligas y me llena de orgullo representarlos”, culminó el pelotero de los Astros, actuales monarcas de la MLB.