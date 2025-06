Rueda revela lo que pasó en el vestuario de Honduras y la clave para eliminar a Panamá: "A ellos no les han regalado nada"

Reinaldo Rueda no ocultó su emoción al hablar de la resiliencia de su equipo, luego de empatarle y eliminar a una selección de Panamá que llegaba como favorita no solo para ganar el partido, sino también para conquistar la Copa Oro. Sin embargo, se encontró con una aguerrida Honduras que le dio un duro golpe en este torneo de la Concacaf.

Usted siempre decía que para volver a enamorar a la gente había que conseguir este tipo de resultados. ¿Por dónde pasó conseguir este resultado que obviamente nos tiene felices a todos?

Primero que nada, felicitar a todo el equipo, a toda la selección nacional por esa resiliencia que han tenido, esa reacción psicológica y futbolística para superar ese momento tan difícil que tuvimos al inicio del torneo y seguir camino tras camino hacia lo que queremos. Creo que este torneo, este partido y cada partido nos han dado muchas enseñanzas, muchas enseñanzas para seguir fortaleciéndonos. Y creo que por ahí pasa todo, por el deseo de estos jóvenes hondureños de resarcirse de todos esos años, de todos esos meses difíciles que hemos pasado. Este torneo va a fortalecer mucho en la medida en que lo asimilemos bien, esa autoestima, y esperar que esto nos mejore y nos haga exigirnos más a nosotros mismos para cumplir con la meta grande que queremos.

¿Cómo describe este momento en esta segunda etapa al frente de Honduras? ¿Es el momento más dulce y cómo lo describe?

Indudablemente, estar en la Copa de Oro es una bendición de Dios. Estar en un torneo de esta magnitud, con todo lo que ha crecido la Concacaf y con todo lo que significa esta competencia, cada vez más importante, con una excelente logística y selecciones nacionales de muy buen nivel. Creo que para Honduras es positivo poder competir con dificultades, con todas las limitantes que hemos tenido, pero al final los muchachos se encontraron. Quieren llegar a la meta, están muy comprometidos y ojalá podamos brindar una gran satisfacción al pueblo hondureño.

¿Qué pasó en el vestuario al medio tiempo para que el equipo cambiara tanto en la segunda parte?

Nos confrontamos respecto a lo que habíamos hecho hasta ese momento, conscientes de que podíamos dar más. Se hicieron algunos ajustes desde el punto de vista táctico, buscando esa reacción. En todos los partidos, los hombres que han entrado de relevo han dado muy buena respuesta, y fue muy positivo oxigenar el frente de ataque con Dixon y con Anthony, buscando mayor profundidad en lo que habíamos logrado hacer. Creo que no estábamos en el mejor momento para cerrar el primer tiempo, pero rompimos esa situación desafortunada del exceso de confianza en la salida y provocamos la situación del penal. Hubo de todo. No hubo confrontaciones, pero sí un compromiso de jugar mejor en la segunda mitad, conscientes de que podíamos lograrlo.

Edrick se equivoca contra Curazao, pero se levanta hoy, Choco falla el penal y no se cae. ¿Qué está haciendo mentalmente usted para que este grupo no se caiga? El del 2021, me recuerdo, le metían un gol y luego cuatro. Hoy no se cae. No ha sido fácil, ¿no?

Creo que tenemos que superar eso. Tenemos que superar ese aspecto, de que ellos tengan control mental, que no se caigan ante la adversidad, que confíen en sus condiciones, en todo lo que ha sido su proceso de formación como jugadores, sus transformaciones profesionales y la valentía de representar a la Selección Nacional. A ellos no les ha regalado nadie nada. Hay jugadores que se han puesto la camiseta desde su 17 hasta ahora en absoluta, y creo que es sacarles eso, sacarles eso. Como les dije, cuando no dan las piernas, el corazón tiene que responder, y creo que es lo que han puesto en este torneo cuando ha habido momentos de adversidad.