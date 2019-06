Reinaldo Rueda sobre un posible tricampeonato de Chile: "El máximo favorito es Uruguay"  

La Selección de Chile debuta en la Copa América este lunes a las 5:00 de la tarde (hora catracha) ante el conjunto de Japón y previo al encuentro el técnico colombiano Reinaldo Rueda dejó claro quien es el favorito para ganar el campeonato.



'La Roja' viene de ganar las dos últimas ediciones del torneo continental (2015 y 2016) y en rueda de prensa se le preguntó al entrenador colombiano si Chile era la favorita para coronarse nuevamente campeón del certamen.



"El Máximo favorito al título es Uruguay. Mantiene el bloque y mantiene la coherencia con el mismo entrenador hace 13 años, la única selección sudamericana que hace algo así. Lo ratificó en el Mundial con su quinto puesto y lo ratificó ante Ecuador en su debut", expresó Rueda.



Lamentó que su equipo no llegue físicamente al 100% a está competición, algunos por lesiones otros por haber jugado poco con sus clubes.







"Hubiéramos querido llegar con algunos jugadores en otro nivel. Por lesiones, decisiones técnicas o problemas algunos futbolistas no jugaron lo que debían. Nos vamos a arropar en la táctica. El colectivo saldrá adelante", manifestó el míster.



Uno de los futbolistas que no esta del todo bien físicamente es Alexis Sánchez ya que hace más de un mes que sufrió una lesión. pero Reinaldo cree que su recuperación ha ido por "buen camino".



"Hablé con Alexis. Si juega todo el partido o no dependerá de cómo transcurra el encuentro y de su inteligencia. Los médicos piensan una cosa, él otra y yo otra".



Ya para finalizar tocó el tema de su rival de está tarde: "Japón juega al máximo físicamente. Tenemos que ser fuertes mentalmente para sobreponernos a esa disciplina táctica. todos los partidos tiene exigencia en el orden psicológico y ante Japón, más".