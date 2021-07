Gran final en la Liga Catracha Miami: Vida y Social Sol se disputan este domingo el título

Llegó el momento más emocionante en la Liga Catracha, ya que este domingo a partir de las 4:00 pm, se disputará la Gran Final de la octava edición de este torneo que se juega en Miami.

El título de esta popular liga se lo pelearán los clubes CD Vida contra el Club Social Sol. El ganador además se embolsará 6 mil dólares, mientras que el subcampeón 2 mil ¿Quién se quedará con la copa?

Los Rojos del Vida llegan a la final después de dejar en el camino al Tegucigalpa Niupi en semifinales tras vencerlo 3-0, mientras que Social Sol eliminó a la Máquina Chapina en penales 5-4.

El Ceibeño Marcio Zúniga, fue el fundador de la Liga Catracha Miami en el 2017.

La Liga Catracha Miami es una competencia que se disputa dos veces al año desde 2017 y en esta ocasión lleva el nombre de "Levi Macalla".

Este encuentro decisivo se jugará en la siguiente dirección: 10915 nw 14 ave Miami FL 33167.

El equipo CD Vida ganó al Tegucigalpa Niupi y disputará la final contra el Social Sol.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Al finalizar las vueltas de los 16 equipos que conforman la competencia, los dos primeros de cada grupo clasifican a una octagonal. Los ganadores de esas llaves se enfrentan en semifinales buscando el boleto a la gran final.

EXFUTBOLISTAS DE LA LIGA NACIONAL QUE PARTICIPAN

En la Liga Catracha Miami juegan reconocidos exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras como: Odis Borjas, ex Real España, Jefferson "la Foca" Bernárdez y Shannon Welcome y Abidán Solís, ex de Motagua.

Esta competición lleva el nombre de "Liga Catracha Miami" en honor a su actual presidente, Marcio Zúniga, dirigente hondureño oriunda de la Ceiba y quien fue el creador de esta liga en el 2017.