Adolfo Flores, el diseñador gráfico que se apasionó del fútbol amateur en Estados Unidos y se volvió viral en redes

Originario de Guatemala, pero con una vida ya establecida en Estados Unidos, Adolfo Flores, comenzó su pasión por los videos y sin darse cuenta que la fama le llegaría a su vida. Con una niñez al lado de sus abuelos, tras la partida de su madre por cumplir el sueño americano, este chapín tomó maletas a norteamérica, donde comenzó su preparación académica para tener una vida digna.

Formado en el área del diseño gráfico, pero con amplio recorrido en las redes sociales, el fútbol entró a sus venas y ahora se ha convertido en uno de los hombres más pretendidos en las ligas amateur de Estados Unidos. ¿Cómo fue tu niñez? Tuve una niñez en Guatemala, mi madre emigró a Estados Unidos en los 80s y gracias a Dios le salieron los papeles, luego emigramos con ella en el 89. Una parte grande de mi vida es ella, es una madre soltera y estoy agradecido con la vida. ¿Qué edad tenías cuando te viniste a Estados Unidos? 12 o 13 años. Cuando llegué aquí a un país distinto, en el 89 era más difícil, no te hablaban tanto en español, la gente andaba con miedo y se sufría mucho más. Eso me forzó a aprender el inglés más rápido. ¿Te viste obligado a estudiar inglés? Gracias a Dios pude ir a la universidad con una beca, tengo un asociado, pero ella era madre soltera y empecé a trabajar en diseño gráfico, yo lo estudié en New York. ¿Tu primer trabajo cuál fue? En Estados Unidos no puedes trabajar cuando eres niño, pero me acuerdo que estaba en School y después me dieron una tarjeta en la que podía trabajar; como a tres cuadras de la casa había una lavandería de unos chinos y me dieron trabajo. Yo embolsaba la ropa planchada y me pagaban como $75 a la semana, luego hice las matemáticas y me salía como un dólar jajaja me estafaron los chinos jajaja.

¿Dónde más has trabajado? Trabajé en hoteles de hospitalidad, pero esto del fútbol me ha gustado y el diseño gráfico estaba en fotos y video.

¿Pero cubrir el fútbol amateur cómo se te da? Yo siempre estaba en video y fotografía, en New York tenía una página, pero era de carreras clandestinas, tomaba fotos y videos de las apuestas de la gente corriendo carros. ¿La página cómo la creas, de dónde te nace? Fue por mis hijo, una noche comencé con la idea de hacerlo por el equipo de los niños y ahí comenzaba facebook, yo tomaba videos, los editaba y después hice hice la página Soccer2nigth (Fútbol de noche). ¿Tu subías los vídeos? Eran videos cortos y rápido en una aplicación los subía. Una vez tomé un de un amigo en New York, quien hizo una jugada que hacía Ronaldo el fenómeno, la subí a Instagram, al día siguiente estaba trabajando y mi teléfono comenzó pi,pi,pi,pipi que comenzaron a caer los anuncios y el video de hizo viral. Lo compartió Diario Marca de España. Ellos lo subieron a su página y dijeron: “Ronaldo el fenómeno juega partido de exhibición y humilla a los jugadores”. ¿Se parecía tanto a Ronaldo? En ese entonces grabábamos con celulares y un megapixel era mucho. Yo no lo subí como Ronaldo, sino miren al crack Thomas y eso se hizo viral en Marca, Espn, Fox y todo el mundo pensaba que era el fenómeno. Eso me hizo crecer con los seguidores y a los dos meses después salió facebook live, me gustó y cada fin de semana pasaba la liga de mis amigos. ¿Así comenzaste tu camino? Una vez me llamó un mexicano y me dijo: Adolfo, yo quiero que vengas a grabar a mi liga y lo pases por tu página en facebook y me dice: ¿cuánto me vas a cobrar?. ¿Lo tuyo no era un negocio todavía? No, lo mío era pura diversión y recuerdo que le hice las semis y finales. En mi primer pago me dio $200 y era de fútbol rápido, yo no lo podía creer. Luego me comenzaron a salir trabajo por toda New York en las diferentes ligas. ¿Ya estabas dedicado solo a eso? No, en ese entonces yo estaba vendiendo licor y hacía eso, pero en las tardes la gente me llamaba que me querían. Lo mío era el video, pero que te paguen por hacer lo que era tu diversión no tiene precio. Yo creo que soy el que cobra más barato. Yo fui el primero que traje el equipo de grabación y comencé con un teléfono, luego busqué como mejorar. INTEGRÓ EL STAFF DEL NEW YORK COSMOS ¿Luego avanzaste en el camino? Comencé a trabajar con equipos semi profesionales como el New York Cosmos y la gente se empieza a dar cuenta de la calidad. Yo fui parte de la prensa, pero fue seguidor desde pequeño de Pelé, Beckenbauer y cuando llegó Raúl Gonzáles y Cena, yo ahí estaba, fue algo muy bonito.

¿Qué pasó después? Luego me fui al New York Canton, un equipo que llegó a ser campeón de la WPSL, luego me hablan otros equipos fuera de New York y me gustó la experiencia. La Copa Mariachi, la Copa de Los Abogados fue la primera que fui con New York Canton, luego la gente me comenzó a buscar. UN PASO POR HONDURAS ¿Qué fue lo que hiciste en Honduras? Me dieron la oportunidad de ir a Honduras a cubrir a Cedritos FC, ellos tienen equipo allá y eso es un sueño. ¿Tu trabajo de diseño gráfico cómo queda? Lo mío siempre es gráfico y siempre tengo trabajo, ando con mi computadora y soy parte de una compañía en la que te llegan ofertas y vos la aceptas o no. Eso yo lo puedo hacer donde sea. ¿Cómo está tu tema familiar? Me divorcié de mi ex, estoy soltero y puedo hacer esto. Tengo una hija de 22 años y está en la Universidad, es mi todo. No quiero que mis hijos sufran lo que uno sufrió, su madre es una trabajadora y nos enfocados que ella hiciera todo en la escuela. ¿Sos el hombre de las copas ahora? Gracias a Dios ando en todas las copas, ya sea que me lleve un equipo o un organizador. Esto de las copas se puso fuerte después del Covid