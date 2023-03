Nuevo campeón: CD Olimpia vence al Vida en tiempo extra y es el nuevo rey de la Liga Catracha Miami

Este torneo se caracteriza por tener grandes exfutbolistas de Liga Nacional de Honduras como: Odis Borjas, ex Real España, Jefferson ‘la Foca’ Bernárdez y Shannon Welcome y Abidán Solís, ex de Motagua, Oscar Reyes y Michel Bronw.

Esta competición lleva el nombre de ‘Liga Catracha Miami’ en honor a su actual presidente, Marcio Zúniga, dirigente hondureño oriundo de la Ceiba y quien fue el creador de esta liga en el 2017.

OTROS PREMIOS

Goleador del torneo - Russo Guerra (CD Olimpia)

Saul ‘Chicho’ Martínez (CD Vida)