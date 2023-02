Wilfredo Guevara, el salvadoreño que huyó de la guerra y logra destacar en Estados Unidos como entrenador

Cuando llegué a Estados Unidos trabajaba y estudiaba al mismo tiempo para ayudarle a mis padres a pagar lo que les habían prestado para traernos. Logré graduarme de bachillerato con mucho sacrificio. También me dedicaba a jugar en los torneos de fútbol amateur. Siempre he estado involucrado en esto desde un inicio y aquí voy a morir también.

¿Qué tipo de trabajos ha tenido para poder salir adelante?

Te vas a quedar sorprendido porque yo conozco a una celebridad que tienen ustedes en Honduras, que es Andy Najar, a quien nosotros lo escogimos en el DC United. A mí me conocían mucho por el fútbol, pero debido a una desgracia en mi familia por la muerte de uno de mis hermanos, caí en depresión y no quería saber nada, me alejé de las canchas, pero como yo había sido parte de los Northen Virginia Royals, me pidieron que me incorporara como asistente técnico en la tercera división y ahí estuve varios años, luego trabajé con el Real Maryland ya en segunda división y después conozco a Richie Burke ex jugador del Liverpool y Everton, quien llega a DC United como director de las Academias.

Cuénteme esa historia de Andy Najar en el DC United, cómo inició todo....

DC United realizó unos pruebas (tryouts), ahí estaba ya otro conocido de ustedes, Luciano Emilio. Entonces Andy llegó a las tryouts y ahí lo ve Richie Burke y él quedó impresionando con su talento, solo que le llamó la atención que no llegó con tacos de fútbol, sino unos tenis taco para indoor. Richie habló con el gerente general y le comenta de sus condiciones, pero no lo pueden contratar porque no tiene papeles, entonces le pide que ya no lo inviten. Pero Andy regresó sin que lo hayan informado nada y vuelve con los mismos tenis y Richie no lo quería dejar ir, quería ayudarle y entonces le dice a Luciano si andaba un par de tacos extra, entonces se los dan. Volvió a llegar el gerente general, lo mira y le dijo: -te dije que ya no lo trajeras-. ´pero mira, ya metió tres goles y es el mejor en la cancha´, respondió Richie. En la noche hubo una reunión general del club y la esposa del gerente general, en ese entonces, era hondureña y le pidieron ayuda para convencerlo. Entonces así fue como lo firmaron a Andy, le sacaron los papeles a él, a sus papás y hermanos.

Cuánto tiempo estuvo jugando en las ligas de fútbol amateur.

Estuve durante 10 años, gané dos Copa Taca, como jugador y como técnico. Jugué hasta los 27 años y luego me retiro después de la muerte de mi hermano.

Tiene licencias de entrenador, qué capacitaciones ha recibido y cuál es su otra trayectoria como técnico.

Después de haber estado varios años al frente de las Academias de selecciones menores de fútbol femenino de Estados Unidos, ahora trabajo en la Academia de Glen Burnie en Maryland con Fermín Centeno, quien me abrió las puertas y ya tengo tres años aquí y nos ha ido muy bien.