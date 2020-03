Médico ilustra con fútbol a hondureños para que entiendan el peligro del coronavirus

Si hay algo que los hondureños entienden a la perfección es el fútbol. Y este sábado el doctor Carlos Umaña, uno de los valientes doctores que lucha en la zona de batalla contra el covid-19, hizo una ilustración a los hondureños para que entiendan la gravedad de la epidemia por medio del fútbol.

El doctor Carlos Umaña fue claro: “Este es un partido de fútbol que lo vamos perdiendo en el minuto 88, no tenemos tiempo. En este momento si iniciamos la cuarentena enérgica con los militares en la cancha (calle) empatamos el partido y en el minuto 90 metemos el gol y es que nos quedemos en la casa y restringir la población en el 95%”, contó.

El galeno dejó una cifra muy compleja y todas sus proyecciones se están cumpliendo. “Calculamos que ya hay más de 500 casos en Honduras y la gente es burra, cree que es una película de Hollywood. Los que vamos a meter el gol del triunfo al Covid-19 son los que están en la casa, esos son los mejores jugadores. Los capitanes somos los médicos y el entrenador es el Presidente de la República, pero si no nos quedamos en cuarentena en casa nos gana 3-1 el coronavirus y no habrá como ganarle la batalla”.

Contó que por ahora no existe ni Messi y Cristiano Ronaldo. “Hoy el que tiene la camisa 10 es Honduras, y somos todos los ciudadanos, no es Messi ni Cristiano Ronaldo. Con la cuarentena empatamos el partido; hoy el número 10 es el que va a armar la jugada. Piensen que sos el mejor futbolista y respeta tu cancha que es tu casa y no la contamines”.

Finalmente explicó que no se deben esconder los casos porque sería irresponsabilidad de las autoridades: “Yo no quiero ser famoso en los medios, pero tengo que dar la cara a la gente para ayudarle. Si un paciente del Seguro Social fallece lo van a saber de primera mano, no se puede ocultar, una epidemia es como un embarazo que no se puede esconder. Si ese es el pensamiento de la Secretaría de Salud, debe rodearse de las personas que más saben”.