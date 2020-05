Nueva York autoriza a clubes profesionales su regreso a los entrenamientos

Las autoridades de Nueva York anunciaron este domingo que los equipos deportivos profesionales de Estados Unidos pueden regresar a sus instalaciones de entrenamiento en el estado, que fue duramente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo el anuncio, diciendo que los deportes pueden reiniciarse en el estado pero que se limitará en principio a instalaciones de entrenamiento y luego a eventos a puertas cerradas.

Estados Unidos es el país más azotado por la covid-19, con 1,6 millones de casos y más de 97.000 muertos, casi treinta mil de ellos en Nujeva York, el estado más golpeado por la pandemia.

"A partir de hoy, todas las ligas deportivas profesionales de Nueva York podrán comenzar campos de entrenamiento", dijo Cuomo durante una conferencia de prensa.

El estado de Nueva York fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos con miles de personas fallecidas.

"Creo que los deportes que pueden volver sin tener público en los estadios, sin tener gente en la arena, ¡hazlo! ¡Hazlo!", señaló.

Nueva York sirve de hogar de varios equipos deportivos profesionales, con dos en la NBA (New York Knicks y Brooklyn Nets), tres en la NHL (New York Rangers, New York Islanders y Buffalo Sabres), Yankees y Mets de las Grandes Ligas de béisbol y los Buffalo Bills y New York Giants de la Liga profesional de football americano (NFL); finalmente el New York City de la MLS.

Las Grandes Ligas, la NBA y NHL están trabajando en planes para comenzar o reanudar sus respectivas temporadas.

Cuomo añadió que "es un retorno a la normalidad. Así que estamos trabajando y alentando a todos los equipos deportivos a comenzar sus campos de entrenamiento lo antes posible. Y trabajaremos con ellos para asegurarnos de que eso pueda suceder".