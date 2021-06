Compañía de Internet pagará a los jugadores 2,000 dólares para jugar con amigos

Un proveedor de servicios de Internet apuesta por los juegos este verano, ofreciendo un premio en efectivo y un montón de regalos a un puñado de jugadores afortunados.



En la era antigua de los años 80 y 90, ganarse la vida jugando videojuegos era una quimera para muchos. Desde entonces, sin embargo, la fantasía se ha convertido aparentemente en una realidad de muchas maneras.

VER:POKEMÓN LEGENDS: ARCEUS SE LANZARÁ EL 28 DE ENERO DE 2022



Docenas de juegos tienen sus propias ligas de deportes electrónicos dedicados con miles de dólares en juego, el periodismo de juegos ha florecido como profesión e incluso las barreras de entrada para el desarrollo de juegos en sí se han incrementado gradualmente. erosionado. Sin embargo, una empresa de Internet quiere dar un paso más.

Frontier, un proveedor de servicios de Internet con sede en Estados Unidos, se está inclinando hacia su título recientemente otorgado de "Mejor proveedor de Internet para juegos en línea de 2021" al ofrecer a un puñado de jugadores afortunados una gran oportunidad.

Frontier seleccionará dos conjuntos de dos ganadores de su grupo de solicitudes, y cada uno recibirá $ 2,000 divididos entre ellos después de jugar 21 horas de juegos juntos y brindar comentarios sobre la experiencia.

Para celebrar los diversos aniversarios e hitos de los juegos de este año, junto con los grandes lanzamientos como Resident Evil Village y Ratchet and Clank: Rift Apart , la compañía ofrece pagar a los solicitantes seleccionados $ 2,000 solo para jugar juegos.



Los aspirantes deben postularse como pareja, y Frontier seleccionará dos conjuntos de dos ganadores de su grupo de solicitudes, y cada uno recibirá $ 2,000 divididos entre ellos después de jugar 21 horas de juegos juntos y brindar comentarios sobre la experiencia.



Además de eso, cada grupo de ganadores también recibirá una Nintendo Switch Lite, copias de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons, una membresía de Switch Online y algunos bocadillos por si acaso. Sin duda, la competencia será feroz, pero las recompensas ciertamente parecerán generosas.