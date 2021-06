Counter-Strike: Global Offensive expulsa a los jugadores del emparejamiento clasificado

Counter-Strike gratuito: los jugadores de Global Offensive ya no podrán ganar XP, rangos, caídas ni tener grupos de habilidades asignados, siguiendo los últimos cambios de Valve en el sistema primer del juego.



Inicialmente, mientras que sus contrapartes pagadas beneficiaron del emparejamiento exclusivo de Prime y las recompensas especiales, los jugadores que no fueran Prime todavía tendrían acceso al juego clasificado y eventualmente podrían abrirse camino en el prestigioso grupo Prime.

"Desafortunadamente, con el tiempo, esos beneficios se han convertido en un incentivo para que los malos actores dañen la experiencia de los jugadores nuevos y existentes", escribió Valve en una publicación de blog. "Así que hoy estamos revisando la oferta para nuevos jugadores".

Al salir gratis hace poco más de tres años, CS: GO separa a sus jugadores pagados de los no pagados con estado Prime.



"Los nuevos jugadores aún pueden jugar en todos los modos de juego, jugar en servidores de la comunidad y jugar mapas de talleres. Sin embargo, ya no recibirán XP, rangos, caídas o grupos de habilidades; esas características ahora están disponibles exclusivamente para los jugadores de Prime Status".



Lamentablemente, los jugadores de F2P ya no podrán subir a Global Elite. Pero no se les ha excluido por completo del emparejamiento. Más bien, Valve también introdujo el Matchmaking sin clasificar esta semana, un sistema que aún emparejará a los jugadores en función de su habilidad percibida, con la advertencia de que nunca ganarás XP ni subirás de rango.



Los jugadores principales también pueden participar si sienten la necesidad de jugar sinarriesgar su rango o si quieren jugar con amigos en niveles muy diferentes.



Si actualmente eres un jugador libre preocupado por perder tu ubicación, Valve promete que tu XP y tu rango se transferirán si compras una actualización de Prime en las próximas dos semanas. De lo contrario, volverá al final.