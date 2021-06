Juegos disponibles para Xbox Game Pass anunciados en la conferencia de Xbox y Bethesa en la E3 2021

La gran fiesta del videojuego, E3 2021, ha estado bastante tranquila por el momento, y solo las más grandes compañías han podido animarlo como se debe.

En esta categoría, Xbox y Bethesda tienen un lugar más que destacado, ya que son de los pocos que han dado un espectáculo digno de este tipo de eventos.

El tan esperado Starfield abrió la veda, y presentó por fin una ventana de lanzamiento para enero de 2022, además Microsoft aprovechó la oportunidad para anunciar una lista muy larga de juegos disponibles desde el primer día en Xbox Game Pass.

Una oferta bastante tentadora que permitirá a los jugadores suscritos disfrutar de un montón de títulos sin tener que comprarlos. El 15 de junio se anunciaron una docena de juegos de Bethesda que se añaden a Xbox Game Pass. Si estás suscrito al servicio, podrás jugarlos desde ya:

Juegos disponibles en Xbox Game Pass desde la conferencia de Xbox y Bethesda



Yakuza: Like a Dragon y toda la serie Yakuza (PC, consola, nube)

Dishonored: Death of the Outsider (PC, consola, nube)

DOOM 2016 (consola, nube)

The Evil Within 2 (PC, consola, nube)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout Tactics (PC)

Fallout 3 (PC, consola, nube)

Rage (consola, nube)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, consola, nube)

Arx Fatalis (PC)



Próximos juegos de este año que estarán desde el day 1 en Xbox Game Pass

Dungeons & Dragons: Dark Alliance - disponible para PC, consola y nube el 22 de junio.

Microsoft Flight Simulator - día uno de la consola Xbox - disponible en consola y nube el 27 de julio (actualmente disponible en PC)

The Ascent: disponible para PC, consola y nube el 29 de julio

Hades: consola Xbox, día uno, disponible en PC, consola y nube el 13 de agosto

12 Minutes: disponible en PC, consola y en la nube el 19 de agosto

Psychonauts 2: llegará a PC, consola y nube el 25 de agosto

Aragami 2 - PC, consola, lanzamiento en la nube el 17 de septiembre

Sable: disponible en PC, consola y nube el 23 de septiembre

Back 4 Blood: llegará a PC, consola y nube el 12 de octubre

Age of Empires IV: disponible para PC solo el 28 de octubre

SCORN: lanzamiento para PC, consola y nube en otoño de 2021

The Anacrusis: disponible para PC, consola y nube en el otoño de 2021

Forza Horizon 5: disponible para PC, consola y la nube el 9 de noviembre.

Shredders: disponible para PC, consola y nube en diciembre de 2021

Halo Infinite: disponible para PC, consola y nube durante las vacaciones de 2021

The Gunk - PC, consola, lanzamiento en la nube en 2021

Hello Neighbor 2: lanzamiento para PC, consola y nube en 2021

Among Us - Día uno de la consola Xbox, y llegará a consola y nube en 2021 (actualmente disponible para PC)



Juegos que llegarán en el futuro a Xbox Game Pass



Starfield

Redfall

S.T.A.L.K.E.R. 2

A Plague Tale Requiem

Party Animals

Atomic Heart

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Eiyuden Chronicle

Eiyuden Chronicle Rising

The Outer Worlds 2

Contraband