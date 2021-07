¿Por qué tienes que comprarte la Xbox Series X? te presentamos 5 razones de peso para apostar por esta consola

La primera consola de Xbox sale al mercado el 15 de noviembre de 2001, y desde entonces fue posicionanse en el mercado, hasta alcanzar los mejores estandares de calidad en la comunidad amante de los juegos.

A raíz de la evolución de distintas consolas, la compañía Microsoft se ve obligada a crear un nuevo producto y es por eso que el 10 de noviembre de 2020 lanza al mercado la xbox series x. ¿Pero qué tiene de especial esta consola?

Ahora que la nueva generación de consolas de juegos está a la venta y todas las compañias han mostrado todas las cartas, puede considerar comprar y apostar por la mejor opción.

Pero no estás seguro cúal comprar, aquí encontrarás 5 razones para apostar por Xbox Series X.

1. Xbox Game Pas (Más de 100 juegos internos)

Sumérgete en una biblioteca de más de 100 juegos de alta calidad.

Sin duda, esta es una de las principales propuestas de Xbox Series X y una de las razones de peso para apostar por la consola de Microsoft en lugar de Sony.

Hay más de 100 juegos en su interior, para que te diviertas en tu casa, incluidos todos los juegos exclusivos dela compañía estadounidense, como: la colección Halo, Gears of War o los Fable, pero también hay títulos como The Witcher 3, Wild Hunt o Final Fantasy XV. Por mencionar algunos ejemplos.

2. Totalmente compatible con versiones anteriores

Las consolas Xbox Series X y S de Microsoft ponen un gran enfasis en la compatibilidad con versiones anteriores de las consolas Xbox mas antiguas.

A diferencia de PlayStation 5, Xbox Series X es compatible con todas las generaciones de consolas de juegos, mientras que Sony solo te permite jugar al catálogo de PlayStation 4. Esto te da acceso a más de 2.500 juegos, muchos de los cuales están en Game Pass, o puedes encontrarlos a muy buenos precios en tiendas físicas y tiendas de consolas.

3. La mejor imagen en tus juegos favoritos

La consola Xbox Series X trae grandes juegos exclusivos para disfrutar en 2021 desde tu hogar.

Microsoft concede una gran importancia a sus productos exclusivos, se han revisado y optimizado varios juegos de su catálogo y se han realizado muchas mejoras. Por ejemplo, en la serie Halo, todos los juegos pueden alcanzar 4K y una velocidad de fotogramas de 120 FPS por segundo, mientras que en Gears 5, el juego puede ser ray tracing.

4. Juegos exclusivos

Aunque Sony tiene sus propios productos, Microsoft tiene la capacidad de competir con esta empresa, y tras adquirir Bethesda, una empresa con leyendas como Fallout, Doom o The Elder Scrolls, puede convertirse en una apuesta de Xbox Series X. Si eres un amante de los juegos de disparos, Microsoft también es reconocida como su mejor consola, al poseer videojuegos como la saga Halo o Gears of War, pero también cuenta con juegos de rol como fábulas o proyentos de otra dimensión.

5. Controles y accesorios retrocompatibles

Las consolas Xbox Series X|S son compatibles con la mayoría de los controles y accesorios de juegos Xbox One, incluidos Media Remote, Chatpad y Adaptador de auriculares estéreo.





Los controles y accesorios de Xbox One son totalmente compatibles con la Serie X/S, y creemos que esto es un gran éxito para Microsoft. Si ya tiene uno o dos controladores en su Xbox One, puede usarlos en la serie X/S. Además, no solo son compatibles los controles, sino también accesorios como controles multimedia o controles adaptativos. Esto significa que no debes hacer una gran inversión para cambiar generaciones como lo hiciste cuando se lanzó Xbox One.