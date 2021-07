D1 Gaming hace una realidad el primer evento presencial de Call Of Duty en Honduras

Un día histórico el que se viene el próximo 7 de agosto en San Pedro Sula gracias a D1 Gaming.

Y es que se llevará a cabo el primer evento presencial de Call Of Duty Warzone en toda Honduras, es el primero en la historia desde que salió el juego hace dos años, tal como ha explicado Ethan Carter, Gerente General de D1 Gaming.

“El evento va a ser el 7 de agosto en la Escuela Internacional Sampedrana (San Pedro Sula) ahí vamos a estar jugando desde los octavos de final hasta la gran final para ver quién es el ganador del premio. El torneo es en dúos, es como que vos y yo juguemos contra otros dos, el que mate más es el ganador de esa partida, esa es la dinámica del torneo”, explicó Ethan Carter.

D1 Gaming es una empresa que se encarga de organizar eventos en línea o presenciales y sin duda están haciendo historia.

“Nosotros nos llamamos D1 Gaming, somos una empresa que desarrolla eventos presenciales y virtuales de videojuegos, nosotros organizamos ligas de Call Of Duty, de FIFA, de Fornite, llevamos organizando los dos “Fifones” de DIEZ de este año, el de San Pedro y Tegucigalpa. Tenemos la primera liga oficial de Call Of Duty en Honduras, empieza ahorita en agosto, hemos organizado 12 torneos virtuales de todo tipo de videojuegos, lo que queremos hacer es crecer, en Honduras hay buen nivel, pero a ellos les toca ir a competir a las ligas de otros países y entonces por qué no hacer lo nuestro”, dijo el Gerente General de D1 Gaming.

Hay que mencionar que el torneo empezó de manera virtual, son dos fines de semana la que se compite de esta manera y el 31 de julio se cumple la segunda semana. Ya la fase final es presencial.



Estos son los premios que habrá el 7 de agoston la Escuela Internacional Sampedrana.

Un total de 48 equipos son los que se han inscritos a este torneo de Call Of Duty en Honduras, es decir, 96 personas en total.

Para el primer lugar de este evento habrá un premio de 750 dólares, el segundo lugar ganará 350 dólares y tercero 150 dólares.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y OTROS PREMIOS

En el evento se estarán dando regalos como camisetas de D1 Gaming, teclados, mouse Pads, sudaderas, comidas, entre otras sorpresas.

Un punto importante a mencionar es que habrá cupos limitados para las personas que quieran asistir al evento.

"Tenemos un límite de personas que estamos aceptando al evento presencial, vamos a tener personas específicamente viendo que todos los que están atendiendo el evento estén usando su mascarilla, vamos a estar midiendo la temperatura en la entrada, vamos a tener gel de manos, en todas las mesas igual habrá gel, tendremos desinfectante, vamos a regalar mascarillas, las mesas van a estar separadas dos metros, las medidas de bioseguridad se van a respetar", aseguró Ethan Carter.

Por último, hay que agregar que D1 Gaming está creando ya la primera liga de Call Of Duty llamada Ascendance League.

"Estaremos formando parte de Blink E-Sports. Y estaremos compitiendo contra otras ligas de toda latinoamérica", concluyó Ethan.