Halloween gamer: 5 juegos recientes de terror espacial para desear quedarse en la Tierra

Una vez más, nos encontramos otra semana para ver algunos juegos de horror que podrías adquirir aprovechando los descuentos de Halloween que las compañías suelen poner en sus tiendas digitales. El tópico de hoy es el terror espacial, y no hay nada más aterrador que aquello que no conocemos, y a menos que de que nunca te hayas puesto a pensarlo, el espacio puede ser muy, muy aterrador.

No solo por el hecho de estar en completa oscuridad espacial, sin oxígeno, frío, y a varios miles de kilómetros de nuestra amada Tierra. El espacio puede resultar más aterrador si añadimos un poco de ciencia ficción a la fórmula. Alienígenas, seres desconocidos o entidades cósmicas de pesadilla que causarían pesadillas hasta al más valiente de los astronautas. Hoy, veremos cinco juegos de terror espacial no tan viejos, para que los tengas en consideración si los ves en descuento.

We Went Back

Desarrollado por el estudio independiente Dead Thread Games y lanzado en 2020, en este juego para PC de terror espacial no pondrá en la piel de un astronauta que despierta en una nave abandonada. La puerta de salida está bloqueada, por lo que tendremos que explorar toda la nave en busca de pistas y tratar de encontrar una forma de salir. ¿Dónde está el truco? Que no estamos del todo solos, hay seres extraños que intentarán matarnos, debemos huir y escapar, pero no sin antes desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquí y qué son estas cosas.

We Went Back está disponible únicamente a través de Steam.

Moons of Madness

Desarrollado por el estudio independiente Rock Pocket Games, en este título jugaremos como un técnico que se desempeña manteniendo el orden en una instalación humana en Marte. Como único habitante de la instalación, nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que todo esté trabajando perfectamente, pero de vez en cuando, se nos es enviados paquetes con recursos desde el exterior, para que podamos continuar nuestra vida y labores. Y es aquí donde inicia la historia. De pronto empezamos a percibir que algo ando mal, y lo sobrenatural se mezcla con la ciencia en este juego de puzles, donde el horror lovecraftiano está a la orden del día.

Moons of Madness está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Deliver Us The Moon

Desarrollado por el estudio independiente KeokeN Interactive, este juego demuestra que no se necesitan monstruos o alienígenas para sentir la verdadera tensión de estar en el espacio. En este título, jugamos como un astronauta solitario, que debe embarcarse en una misión para salvar a la humanidad, ya que en este futuro, los recursos de la Tierra están escaseando, y los humanos sobrevivimos saqueando los recursos de la Luna. Pero la Luna ha dejado de comunicarse con la Tierra, y somos los elegidos para viajar a dicho satélite y descubrir qué está pasando.

Deliver Us The Moon está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Alien Isolation

El legendario alien xenomorfo de la saga de películas de Alien, vuelve a los videojuegos con este genial juego de horror desarrollado por The Creative Assembly y publicado por Sega. Jugamos como Amanda Ripley, que está en la nave Nostromo cuando recibe una visita indeseada, un xenomorfo que tratará de darnos caza durante todo el juego. La tensión de estar constantemente acechado por esta bestia extraterreste en un ambiente terrorífico en la nave espacial es sumamente satisfactorio, más allá del horror que conlleva. Un juego sumamente recomendable para los fans del horror.

Alien: Isolation está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Dead Space 2

Ni el primero ni el tercero, el segundo Dead Space, lanzado en 2011, es el mejor juego de terror espacial jamás hecho. En él, jugamos como Isaac Clarke, encargado del mantenimiento de la nave Ishimura. Sin spoilear la historia, la nave se ve asediada por necromorfos, horribles criaturas a las que debemos cortar las extremidades para matarlos. La tensión y el miedo son factores importantísimos en este título, que lamentablemente solo puede ser jugado actualmente en PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y PC.