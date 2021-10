Halloween gamer: 5 juegos recientes de zombis para pasar octubre como muerto viviente

Los zombis, un género clásico del terror, muertos vivientes dispuestos a perseguirnos hasta el fin del mundo para devorarnos. Popularizados por aquella película clásica de 1978 dirigida por George A. Romero, El amanecer de los muertos. A partir de entonces, han sido millones las apariciones de estas criaturas en películas, series, cómics, manga y anime, y claro, videojuegos.

Los zombis son uno de los enemigos favoritos en los juegos de terror, y aprovechando que estamos ya a escasos días de Halloween, donde PlayStation, Xbox y Steam ponen en descuento los juegos de este género, hemos decidido recopilar para ustedes cinco de estos juegos, más o menos recientes, que te recomendamos jugar si es que estás interesado en el género. Y no, no encontrarás aquí ninguna entrega de la saga Resident Evil, pues es bien sabido la mayoría de sus juegos son bastante recomendables.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Este título de la saga Black Ops reinventó por completo el modo zombis de la franquicia de Call of Duty, ofreciendo muchos más modos de juegos, así como mecánicas nuevas y mejores experiencias de juego. Este juego ofrece de toneladas de horas de diversión gracias a sus modos y su rejugabilidad, así como un progreso que ayuda a mejorar nuestras aptitudes y armas. El modo Brote, por ejemplo, nos libera en un mapa aleatorio, donde dispondremos de tres misiones secundarias y una principal que, al completarla, nos permitirá viaja a otro mapa con mayor dificultad. Mientras juguemos, podremos comprar bebidas (ventajas) en el clásico Der Wunderfizz, conseguir armas y mejorarlas en el Pack-a-Punch. Dispondremos también del modo Mauer der Toten, donde podremos seguir la épica y misteriosa historia principal del modo. O simplemente, jugar al modo supervivencia y resistir todas las rondas que podamos. Sin duda, Call of Duty: Black Ops Cold War ofrece el mejor modo zombis en la historia de la saga Call of Duty. El juego está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.



Call of Duty: Black Ops Cold War dispone del mejor modo zombis de la saga hasta el momento.

World War Z

Un espectacular juego de disparos en tercera persona, basado en la película, basada en la novela de Guerra Mundial Z. En él, podemos jugar con amigos en su campaña cooperativa, en la que debemos explorar las ruinas de la ciudad y enfrentar hordas gigantescas de muertos vivientes. La clave para la supervivencia de este juego está en eliminar a todos nuestros enemigos, en lugar de evitar pelear, pero para eso, necesitaremos buscar armas y mejoras esparcidas por todo el mapa. A diferencia de la adaptación cinematográfica protagonizada por Brad Pitt, World War Z está completamente enfocado en la acción y el combate adrenalínico de disparos. Es perfecto para jugar en multijugador, pero también se puede enfrentar a los zombis en modo solitario. El juego está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.



Wolrd War Z no se parece en nada a su adaptación en el cine, pero cumple su objetivo.

Dying Light

Este juego resuelve la milenaria pregunta de ¿qué pasaría si combináramos zombis con parkour? Este título aporta un ingrediente adicional a la fórmula zombi, ya que podremos —además de pelear— escapar de los zombis con mucho estilo, haciendo parkour por las paredes. Dying Light ofrece un mundo semiabierto y una historia bastante interesante, aunque sus personajes carezcan de personalidad en su mayoría. Que el avance lentísimo de su argumento no te engañe, a la hora de los combates, sentirás la adrenalina del estilo frenético. El juego permite la exploración de la ciudad durante el día, pero durante la noche deberemos tener cuidado, pues es cuando hay más actividad zombi, sin mencionar que, por alguna razón, los zombis adquieren más habilidades durante la noche. Su secuela, Dying Light 2 Stay Human llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 4 de febrero de 2022. Mientras esperamos, Dying Light está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.



Dying Light no es como cualquier juego de zombis. La agilidad premia sobre la fuerza.

State of Decay 2

En ese juego de supervivencia, el jugador deberá explorar un basto mundo abierto, que por cierto, está plagado de zombis. Para sobrevivir se necesita de ingenio y armas, las cuales se podrán fabricar y mejorar a partir de los objetos que encontremos en nuestro camino. Además, siendo State of Decay 2 un videojuego multijugador, no solo encontraremos zombis en nuestras partidas, sino también a otros jugadores, ¿serán amistosos? Si te sirve de consejo, considera a todo el que veas por ahí como hostil y peligrosamente armado. El juego está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y PC.



En el terrible mundo de State of Decay 2, los zombis serán la menor de tus preocupaciones.

Days Gone

En este mundo postapocalíptico, deberemos viajar de asentamiento en asentamiento, utilizando nuestra confiable motocicleta. Como el mercenario Deacon Sr. John, los jugadores experimentarán los peligros que habitan en la Bend, Oregon, infestada de zombis y demás criaturas como lobos, osos y cuervos zombis. Explora un vasto mundo abierto, recogiendo piezas por si se daña tu motocicleta, además que podrás realizar misiones secundarias para cada asentamiento, lo que te otorgará créditos para comprar armas y mejoras. La historia de Days Gone se vuelve cada vez más interesante entre más jugamos, aunque se podría decir que también se puede volver demasiado larga. Un juego en el que te sentís desolado, gracias al aspecto de la ciudad, pero que cada vez que hacés algo por el bien común, la esperanza cobra un poco más de vida. El juego está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.