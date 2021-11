¡Call of Duty: Vanguard estrena hoy! La crítica ya le dio su veredicto final, y no está nada mal

Puede que la expectación por un nuevo juego de la franquicia de Call of Duty no sea muy alta, consecuencia de que Activision nos da un juego anual de la saga. Sin embargo, cada uno de los títulos estrenados a partir de 2019, con el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare, han generado el interés en la gente, en parte gracias a su integración con Call of Duty: Warzone. Y este nuevo Call of Duty: Vanguard no ha sido la excepción.

La espera al fin terminó para los fans de los videojuegos de disparos, este 5 de noviembre, Call of Duty: Vanguard llega al mercado, significando el fin de Call of Duty: Black Ops Cold War como juego referente. Tras varios meses de espera —algunos de más, debido a un retraso— los jugadores ya pueden experimentar la creación de la primera Fuerza de Tarea durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con una historia que nos hará recorrer el mundo mientras combatimos a los nazis.

Recordemos que Vanguard fue desarrollado por Sledgehammer Games, quienes desarrollaron Call of Duty WWII, mientras que su Modo Zombis fue desarrollado por los padres de dicho modo, es decir, Treyarch, responsables de la saga Black Ops. Curiosamente, Vanguard utiliza el mismo motor gráfico de Modern Warfare, aunque según los jugadores y la crítica, no luce para nada igual. Claro, los estilos de juegos son distintos, visualmente hablando al menos.

Podemos afirmar que el lanzamiento de Vanguard es un éxito absoluto, pues cientos de jugadores que ya tenían su precarga desde hace tres días, ansiosos por probar el título, pudieron al fin disfrutar de esta nueva aventura de la saga de Activision. Eso sí, el embargo de las notas otorgadas por los medios queda oficialmente levantadas, y eso significa que ya contamos con calificaciones para el juego, las cuales son, como es usual con Call of Duty, bastante mixtas.

El agregador de reseñas Metacritic ya expone las notas del juego para PlayStation 5 y PC. En el caso de la consola de Sony, el juego cuenta con una nota promediada de 77, siendo la más alta —de momento— brindada por Digital Chumps, quien dio al juego un generoso 95. “Call of Duty: Vanguard es una experiencia de shooter sobresaliente. Una campaña que recorre todo el mundo y que cuenta con algunos de los mejores efectos visuales de la franquicia (…) Ofrece un perfeccionamiento del estándar establecido por Modern Warfare y da a los jugadores una increíble cantidad de retos que completar para mostrar mejor su destreza en el combate”, mencionaron en su reseña.

Por otro lado, VGC le dio al juego la nota más baja en su haber, con un 60 sobre 100. En su reseña, expusieron lo siguiente: “en su lanzamiento, Call of Duty Vanguard parece un sólido paso adelante con respecto a Black Ops Cold War, pero no llega a ser la referencia que fue Modern Warfare en 2019. En conjunto, los tres pilares de Vanguard dan lugar a un juego que, francamente, nos sorprende que esté tan cohesionado y sea tan disfrutable”.

Para PC, por su parte, el juego cuenta con una nota promediada de 82, significativamente mejor que la de PS5. En este caso, nos encontramos con que todas las reseñas resultan ser positivas, pero solamente una supera el 9 sobre 10, por lo que, en general, se mantiene en 80. Para Gaming Trend, el juego fue merecedor de un 9/10, y en su reseña indicaron lo siguiente: “la guerra nunca cambia, y Call Of Duty sigue siendo, de hecho, Call Of Duty. Sin embargo, Sledgehammer Games ha dado con una fórmula intrigante, conectando lo que ha funcionado en juegos anteriores e integrándolo en el suyo propio. La campaña es impresionante y, aunque de corta duración, tiene mucho corazón, los zombis son tan divertidos y quizá más atractivos que nunca, y el multijugador lleva con fuerza esta entrada a la victoria en la ronda 11”.

Call of Duty: Vanguard está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.