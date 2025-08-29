29 de agosto: Día Mundial de los Videojuegos, ¿por qué merecen ser celebrados?

Estas obras nos transportan a mundos fantásticos donde podemos desconectar de la realidad por un momento y simplemente disfrutar del entretenimiento o la narrativa que se nos presenta. La inmersión es uno de los factores más importantes a la hora de jugar videojuegos, y es algo que ningún otro medio de entretenimiento puede igual, pues el protagonista eres tú, el jugador.Vive las historias, celebra tus obras favoritas, disfruta de los personajes que te gustan. Los videojuegos no existen para dividir, sino todo lo contrario, para que podamos deleitarnos de algo que nos apasiona. ¿Prefieres algo más competitivo? Bien, demuestra tus habilidades. ¿Quieres algo más narrativo? Genial, vive en carne propia una obra. ¿Solo quieres divertirte? ¡Perfecto! ¡No se diga más! ¡Que hay para todos!¡Feliz Día Mundial de los Videojuegos!