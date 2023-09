Actualización del Top 5 de los juegos peor valorados en Steam: un recién estrenado se une a la lista

Damas y caballeros, ha llegado el momento de repasar aquellos juegos que se han ganado a pulso el odio de los jugadores. Las razones son variadas, algunas pueden estar bien justificados, otros no tanto, pero siempre habrá un motivo de peso para que un juego aparezca en esta humillante lista. Sin más, veamos el Top 5 de los juegos peor valorados en Steam, a fecha de septiembre de 2023.

4. Call of Duty: Modern Warfare II (1,780 reseñas negativas)

Lanzado en 2011, desarrollado por Team6 Game Studios y publicado por Strategy First , este es un título de demolición de autos, que permite a los jugadores participar de carreras de destrucción, realizar acrobacias, participar en torneos y otras cosas. FlatOut 3 lleva 12 años siendo parte de este top, y es que sus desastrosos controles, su pésimo rendimiento y básicamente lo fatal que el juego está programado hace imposible que se pueda disfrutar.

Un juego que no necesita presentación. Lanzado en 2022, desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision, esta entrega de Call of Duty fue rápidamente condenada por los jugadores, debido a su terrible desempeño temprano y lo mucho que la empresa parece esforzarse en hacer el peor trabajo que puede, deshaciendo todo lo bueno que habían hecho con Modern Warfare de 2019. Se prometieron años de contenido, pero cuando se anunció que el juego tendría menos de un año de vida cuando se estrenaría la secuela, la comunidad estalló en su contra.

3. War of the Three Kingdoms (30,366 reseñas negativas)