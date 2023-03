[Análisis] Scars Above: la más pura ciencia ficción, en un mundo bien trabajado y jugabilidad entretenida

Plataforma reseñada: PlayStation El estudio serbio Mad Head Games tiene un sólido debut con Scars Above, editado por Prime Matter. Un juego de ciencia ficción y acción, con uno que otro toque de horror por aquí y por allá, en un ambiente de misterio, con una historia que, aunque no es sobresaliente, si está bien conseguida y mantiene al jugador al pendiente de lo que ocurre y del misterio que se teje a medida que avanzan los capítulos. Estamos ante un juego AA, por lo que, sí, como sabemos, no debemos juzgarlo como si se tratara de una súper producción. Dicho esto, comencemos entonces con el análisis de Scars Above, que tiene muchas cosas para ofrecer para los jugadores que disfrutan de los títulos de ciencia ficción, y que, a su vez, disfrutan de un lore bien nutrido que acompañe a la historia por contar.

Así rápido: en Scars Above, jugamos como la doctora Kate Ward, una astronauta del equipo SCAR, que se encuentran en el espacio para estudiar una extraña estructura alienígena, la respuesta de si estamos solos en el universo. Pero todo sale mal, la estructura absorbe a la nave y todo es un caos. Kate despierta varada en un planeta hostil, debe encontrar al resto de su equipo, averiguar dónde están y principalmente, cómo regresar a casa. Por desgracia, Scars Above no nos recibe de la mejor manera, y es que somos introducidos al juego con una pequeñísima misión tutorial dentro de la nave. Aunque la introducción narrativamente es suficiente, rápidamente nos damos cuenta de que la calidad gráfica no fue la principal preocupación del equipo de desarrollo. Los rostros sin vida de los personajes nos dirigen al valle inquietante, y es extraño como Kate habla sin mover la boca.

Seguido de esto, tenemos una cinemática bien conseguida, que es cuando la estructura alienígena, el metahedro, absorbe la nave. En el planeta alienígena, Kate toma lo que será su arma elemental, una herramienta que cuenta con muchos atributos y distintos tipos de munición, para emprender el camino en busca del resto de su equipo. Este es un planeta desconocido, y hay cierto ambiente que logra impactar. Para nosotros, los humanos, siempre resulta bastante complicado imaginar cómo sería un planeta alienígena, en nuestra mente, se ve como la Tierra, pero con plantas raras, animales extraños y alguna que otra variación de colores. En muchas obras de ficción vemos esto, y Scars Above no es la excepción, algunos segmentos del juego se ven sacados de la Tierra y no de un planeta que ni siquiera se explica dónde está ubicado.

Aun así, el juego se lleva un gran aplauso en su apartado de world building, o construcción de mundo, al tener consigo un sólido lore y dar contexto a todo aquello que nos rodea. En unas cuantas horas de juego, hemos aprendido mucho sobre este planeta, su ecosistema, su flora y algunas cosas adicionales, como la antigua civilización que ahí habitaba. De nuevo, si hay que Scars Above logra bastante bien es contar una historia. O sea, se enfoca principalmente en lo que ocurre con Kate y el metahedro, y el misterio de dónde están y qué está ocurriendo ahí, a la vez que no es tan predecible como parece. Los temores de los jugadores con los primeros tráileres del juego era que resultara ser una copia de Returnal, y, aunque tiene mucho de este juego, está lejos de ser lo suficientemente parecido para llamarlo “copia”.

Y hablando de eso, hay que decirlo, y no tiene nada de malo. Scars Above encuentra muchísima inspiración en otros juegos, como el ya mencionado Returnal, un poco de Horizon Zero Dawn, de Death Stranding, de Marvel’s Guardians of the Galaxy y de Batman: Arkham. Una mezcla de elementos que resultan en un manual de ciencia ficción futurista, sumado a una banda sonora que recuerda a Alien o Blade Runner. En el apartado de jugabilidad, dependiendo de en qué dificultad estés jugando, el juego puede resultar más o menos complicado, por supuesto, pero encuentra una balanza equilibrada, a pesar de la dureza de los enemigos a los que debemos enfrentar. Como en otros juegos, estos monstruos tienen puntos débiles y también recibirán más daño de uno u otro elemento de los que dispone nuestra arma.

Me complace decir que Scars Above premia la exploración y la curiosidad del jugador. ¿La misión te envía por esta ruta? Bien, entonces tomaré la otra, y ahí encuentras cubos de conocimiento, que son como puntos de experiencia para rellenar una barra que nos otorga un punto de habilidad para el árbol de habilidades, que siembre viene bien en este tipo de juegos. La munición escasea, pero se obtiene a través de las plantas y otros elementos del planeta, por lo que, será difícil quedarnos sin munición de cada arma, similar a como ocurre en Dead Space. En los combates nos encontramos con el clásico tira y esquiva, disparamos, corremos y damos al botón de esquivar. “Es un soulslike”, dirán algunos. Amigo, atacar y esquivar no convierte a un juego en un soulslike.

Algunos monstruos representan un desafío más complicado que otros, como debe ser, pero en términos generales, nos encontramos con combates entretenidos, que van desde un paseo por el parque hasta una cólera invasiva al morir varias veces con el mismo enemigo. El mapa de Scars Above se separa en secciones, podríamos decir que cada sección es como una mazmorra, en donde hay una columna, que nos servirá como punto de control. Al activarla, recuperaremos toda nuestra salud y munición, pero también resucitarán todas las criaturas de la mazmorra que hayamos matado, algo muy interesante y bastante bien implementado.