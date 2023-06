Anunciado ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, un spin-off de acción-aventura en plataformas 2D

Cuando pensamos en juegos de Ubisoft, es imposible que no llegue a nuestra mente Prince of Persia, una de sus sagas más legendarias que, lamentablemente, la empresa ha dejado en el olvido durante demasiado tiempo, dejando a los fans sedientos de nuevas entradas en la franquicia. Mientras seguimos esperando el lanzamiento del remake Prince of Persia: the Sands of Time, que parece que nunca llegará, el estudio presentó un nuevo proyecto.

Se trata de Prince of Persia: The Lost Crown, el juego con el que abrió el evento de Summer Game Fest 2023, y que presenta una jugabilidad similar a la vista en aquellos primeros juegos clásicos de la franquicia, siendo un plataformero en 2D con scroll lateral, eso sí, cargado de acción, con un nuevo personaje que, aparentemente, posee muchas habilidades interesantes.