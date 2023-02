Anunciado The Thaumaturge, un oscuro RPG narrativo del que todavía sabemos muy, pero muy poco

El día de hoy, Fool’s Theory reveló con bombos y platillos el juego en el que han estado trabajando desde hace un tiempo. Conocido anteriormente bajo el nombre clave de “ Vitriol ”, finalmente hemos podido conocer su verdadera naturaleza. The Thaumaturge ha sido presentado como un RPG narrativo con decisiones moralmente ambiguas, desarrollado, como ya dijimos, por Fool’s Theory y distribuido por 11 bit studios .

No se cuenta con más información sobre la historia. Es más, de momento ni siquiera se ha revelado para qué plataformas el juego estará disponible, además de PC, donde sabemos que estará debido a que el juego ya cuenta con una página de Steam, donde ya se puede añadir a la Lista de Deseos. Lo que sí sabemos, es que el juego contará con una cámara con vista isométrica, una jugabilidad de estrategia por turnos y un sistema de mejora para las monstruos que podemos invocar.

¿Quiénes son Fool’s Theory?

Fool’s Theory es un fundado en Polonia, en 2015, y compuesto por grandes veteranos de la industria, con una vasta experiencia en la creación de videojuegos AAA. Han colaborado en el desarrollo de algunos títulos exitosos como Baldur’s Gate III, Divinity: Original Sin 2 y Hellblade: Senua’s Sacrifice. Su primer título propio, Seven: The Days Long Gone, se estrenó en 2017.