Así es KICK, la plataforma de streaming que está triunfando en Honduras

Aunque seguimos usando mucho las redes sociales clásicas –TikTok, Facebook, YouTube–, el streaming en vivo está creciendo cada vez más como una de las grandes aficiones digitales en nuestro país. Twitch fue la plataforma que abrió el camino, primero orientada casi exclusivamente a los videojuegos, pero ahora más abierta a otras categorías como ‘Charlando’ o ‘IRL’, que seguramente te gustarán más si lo tuyo no es tanto el gaming.

Ahora bien, ¿y los deportes? Es cierto que hay algunos influencers deportivos populares que están por todos lados, pero en realidad Twitch no termina de ser esa plataforma que todos esperábamos para comentar el fútbol, las carreras o los combates de la UFC. El perfil de Twitch más bien se movió hacia una caja donde entra todo, casi como un YouTube en vivo. Y ahí es donde entró KICK para llenar el vacío del streaming deportivo.

KICK tomó el mundo por asalto

Esta plataforma se lanzó a finales de 2022 en Australia a cargo de los creadores de Stake.com, y está triunfando cada vez más. La interfaz es muy parecida a la de Twitch, solo que con tonos de verde fluorescente y una estética algo retro que le da una onda más parecida a la de los años 80. Para los veteranos del mundo del deporte es un entorno ideal, pero sobre todo está atrayendo a un público joven entusiasmado con los deportes y los juegos de casino.

Pese a que es una plataforma todavía joven, sus cifras están siendo de una enorme magnitud. Si miramos su pico de espectadores de los últimos 30 días, estuvo rozando los 2 millones, por los 3,89 millones de Twitch. ¡Y eso siendo una plataforma más joven y más temática! Lo cierto es que la apuesta de KICK.com le está saliendo muy bien porque intenta ofrecer un entorno más libre tanto para los creadores como para los usuarios, y eso se nota mucho en el día a día.

Las diferencias entre KICK y Twitch

Queda claro que Twitch fue prácticamente la plataforma fundadora del streaming en vivo, y KICK es el ‘new kid on the block’. Pero llegar primero no significa necesariamente hacer mejor las cosas. Google no fue el primer buscador web, por ejemplo, y Facebook no fue la primera red social, pero ahora son líderes en su sector.

KICK está creciendo cada vez más deprisa porque:

■ Paga más a los creadores. En la mayoría de plataformas de streaming se suele pagar a los creadores un 50% de lo que generan con sus suscripciones, pero en KICK se quedan con el 95% de ese dinero. La plataforma opera solo con un 5% de ese dinero y aún así está compitiendo de tú a tú con Twitch, así que invita a preguntarse, ¿en qué se gasta Twitch todo lo que gana?

■ Da más libertad de expresión. De manera similar a lo que ocurre con X, en KICK más o menos se puede decir lo que se quiera sin temor a que te cancelen una cuenta o te baneen de la plataforma. Por supuesto, hay límites, pero estos límites están más marcados por el marco legal de tu país, y no tanto por el criterio personal de los moderadores. Esa libertad es rara en internet, ¡y atrae a cada vez más gente!

■ Hay mucha menos publicidad. Uno se pregunta cómo es que KICK logra financiarse después de todo, porque la plataforma también tiene mucha menos publicidad que Twitch. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que los anunciantes pagan más por cada video. La idea es que el mensaje llega mejor en un entorno con menos saturación publicitaria, y esto también hace que usar la plataforma sea más agradable.

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Lo que se mantiene igual

Pero no todo son cambios. Decíamos antes que KICK se parece bastante a Twitch a primera vista, y lo cierto es que, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? La interfaz es muy similar a la de Twitch, y seguramente su algoritmo de recomendación irá por el mismo camino. Ocurre algo parecido a los 'Reels' de Instagram y los videos de TikTok: se trata de un formato que funciona, y es normal que lo vayan adoptando cada vez más plataformas.

KICK también utiliza algunas categorías similares a las de Amazon como ‘Conversando’, ‘IRL’ o diversas categorías de gaming como Counter-Strike 2, Valorant o Minecraft. KICK abraza más los deportes tradicionales pero no deja de lado el gaming, que sigue muy presente en la estética y en el contenido de la plataforma, así que si lo tuyo es darle a la computadora o a la PlayStation, KICK es un lugar excelente para encontrar a tus streamers favoritos.

Más variedad de contenidos

Eso sí, KICK incluye otras categorías que en Twitch no están como ‘Slots & Casino’ o ‘Crypto & Trading’, en buena medida gracias al aporte de Stake. Eso hizo que se volviera popular entre los traders, porque en un entorno como las criptomonedas cuenta cada segundo, y una plataforma de streaming puede ser la mejor manera de seguir la evolución de una altcoin en un mercado tan volátil como el de 2026.

Pero quizá la principal diferencia aquí sea la libertad de expresión y esa ausencia de una moderación que ahoga a los creadores. En KICK no vas a tener a un streamer diciendo a cada momento ‘no puedo hablar de esto’ o a moderadores de canales que van eliminando cuentas en el chat porque dijeron una mala palabra. La premisa es la libertad, y con esa libertad viene una variedad de contenidos mucho mayor que en cualquier otra plataforma de streaming.

La plataforma de streaming ideal para los deportes

Si ves la palabra KICK pintada de verde, seguro que te viene a la mente un lanzamiento de falta en un partido de fútbol o una patada al balón en un torneo de rugby. Los creadores de KICK tuvieron muy en mente esto al elegir su nombre y su logotipo, porque es cierto que Twitch tenía un aire más cercano a los eSports como el Dota 2 o el League of Legends. KICK también tiene muchísimos streams de este tipo, pero apuesta cada vez más por los deportes físicos.

En otras plataformas seguramente te banearían por gritarle de todo al árbitro durante un partido de fútbol, pero KICK es más laxo. Si nadie te echa de un estadio por hacerlo, ¿por qué te iban a echar de KICK? Esa libertad, unida a la asociación con una casa de apuestas de primer nivel mundial como Stake, hace que KICK sea el espacio perfecto para crear streams deportivos, y está sirviendo para reavivar la afición por el deporte entre la Gen Z.

¿Cómo hacerte creador en KICK?

Si estás pensando en hacerte creador o creadora en KICK, el proceso es muy sencillo y no toma mucho tiempo. Primero que nada tienes que registrarte pulsando el botón de arriba a la derecha en la plataforma, introducir tu correo electrónico y tu fecha de nacimiento, elegir un nombre de usuario, y poner una contraseña. Hecho esto ya tendrás una cuenta lista que puedes usar tanto para ver a otros streamers como para ‘streamear’ tus propios contenidos.

Además, en la mayoría de los casos puedes compartir un mismo stream en múltiples plataformas, así que puedes retransmitir tus contenidos en KICK, Twitch o YouTube, por ejemplo. Solo tienes que tener cuidado porque Twitch y YouTube no son tan laxas como KICK en cuanto a la moderación, así que, si tu stream pretende ser realmente libre, lo mejor es que te limites a KICK para poder crear con más libertad.

Así se gana dinero con KICK

Sobre el papel, puedes empezar a hacer streams nada más registrarte en la plataforma. Pero eso no significa que vayas a empezar a ganar dinero por tus streams así de deprisa. KICK te ofrece varios niveles para ir generando ingresos por tus contenidos, pero en líneas generales estos niveles son más accesibles que los de otras plataformas.

✔ Nivel ‘Creator’. Este es el primer umbral para monetizar tu contenido. Si tienes al menos 5 horas de streaming –en uno o varios streams– y al menos 75 seguidores, ya puedes activar las suscripciones y recibir ‘kicks’, es decir, pequeñas donaciones o propinas de tus espectadores.

✔ Kick Partner Program. Si pasas a ser un auténtico gigante de KICK puedes entrar en el Kick Partner Program, un programa que puede llegar a pagarte entre 16 y 32 dólares por hora de streaming. Para esto necesitas un promedio de al menos 75 espectadores concurrentes, al menos 250 seguidores y al menos 25 suscriptores activos, entre otros requisitos. Es más difícil de conseguir, pero mucho más rentable.¿Serás un streamer o un espectador?

Lo bueno es que con KICK no es necesario elegir, porque puedes ser las dos cosas. Y, como acabas de ver, los umbrales para acceder a la plataforma como creador –es decir, recibiendo pagos– son mucho más accesibles. Y los límites a tu creatividad también son mucho más laxos. Solo tienes que elegir el tipo de contenido que más te gusta, darle al botón de 'Registro' y empezar a streamear.

Además, recuerda que con KICK puedes acceder a bonos especiales en Stake.com, así que, si lo tuyo son las tragamonedas o las apuestas deportivas, esta es la plataforma ideal que tienes a tu disposición. Sea como sea, tus contenidos favoritos seguro que están esperándote en la plataforma de streaming que está revolucionando el panorama no solo en Honduras, sino en toda América Latina. ¿Listo para sumarte a la tendencia?