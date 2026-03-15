Honduras se prepara para su primera Comic Con el próximo 4 y 5 de julio en San Pedro Sula

El sueño de miles de fanáticos hondureños finalmente se materializa. La Comic Con, el epicentro mundial donde la creatividad y la pasión por el entretenimiento convergen, aterrizará oficialmente en Honduras. Durante el 4 y 5 de julio, las instalaciones de Expocentro en San Pedro Sula se transformarán en un universo paralelo dedicado a exaltar lo mejor del cine, el cómic, el anime y los videojuegos, ofreciendo una experiencia inmersiva de primer nivel. Internacionalmente, la Comic Con es reconocida como el santuario definitivo de la cultura geek. Es un espacio vibrante donde el arte del cosplay alcanza su máxima expresión y donde las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan. Para Honduras, recibir un evento de este calibre no es solo un logro logístico, sino el reconocimiento de una comunidad creciente que durante años ha esperado un escenario propio de clase mundial.

La llegada de esta franquicia es el resultado de una sólida alianza regional entre The Road y MASCO. Estas organizaciones cuentan con una trayectoria probada en Centroamérica y el Caribe, habiendo consolidado con éxito la Comic Con en Nicaragua y República Dominicana, además de impulsar eventos hermanos de gran relevancia como la MegaCon, Connecturday y Kmecca en Costa Rica, garantizando así un estándar de producción excepcional. Uno de los mayores atractivos de esta primera edición es la presencia de René García, una leyenda del doblaje latinoamericano. Conocido mundialmente por dar voz a Vegeta en la mítica saga de Dragon Ball Z, García también es la voz recurrente de estrellas de Hollywood como Keanu Reeves y Ben Affleck. Su participación promete ser un momento de profunda nostalgia y emoción para las generaciones que crecieron con sus interpretaciones.

La magnitud del evento se eleva aún más con la confirmación de la actriz británica Natalia Tena. Reconocida por sus papeles como Nymphadora Tonks en la saga de Harry Potter y Osha en la serie de culto Game of Thrones. Tena hace historia al ser la primera actriz de Hollywood en visitar Honduras para un evento de esta naturaleza, marcando un antes y un después en la industria de convenciones del país.

La cartelera de talentos se complementa con la energía del cantante César Franco, intérprete de icónicos temas de apertura de anime, y el impresionante talento visual del dúo de cosplayers Banana’s Cowboys. A pesar de este despliegue de estrellas, la organización ha enfatizado que esto es solo el comienzo, pues aún quedan importantes invitados especiales y sorpresas por revelar en las próximas semanas.

Para la comunidad geek hondureña, este evento significa mucho más que una convención; es un punto de encuentro y validación cultural. Representa la oportunidad de compartir intereses en un entorno seguro y profesional, fomentando el talento local y posicionando a Honduras en el mapa de las grandes giras internacionales de entretenimiento pop, algo que hasta hace poco parecía lejano.