Honduras se prepara para su primera Comic Con el próximo 4 y 5 de julio en San Pedro Sula

El sueño de miles de fanáticos hondureños finalmente se materializa. La <b>Comic Con</b>, el epicentro mundial donde la creatividad y la pasión por el entretenimiento convergen, aterrizará oficialmente en Honduras. Durante el 4 y 5 de julio, las instalaciones de <b>Expocentro </b>en San Pedro Sula se transformarán en un universo paralelo dedicado a exaltar lo mejor del cine, el cómic, el anime y los videojuegos, ofreciendo una experiencia inmersiva de primer nivel.Internacionalmente, la Comic Con es reconocida como el santuario definitivo de la cultura geek. Es un espacio vibrante donde el arte del cosplay alcanza su máxima expresión y donde las fronteras entre la realidad y la ficción se desdibujan. Para Honduras, recibir un evento de este calibre no es solo un logro logístico, sino el reconocimiento de una comunidad creciente que durante años ha esperado un escenario propio de clase mundial.