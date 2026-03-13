Diez Gaming

Conoce a los elegidos: La Selección de Honduras que busca el pase a la Overwatch World Cup

Los siete elegidos iniciarán su camino en la Copa de Conferencia este viernes 13 de marzo a las 4:00 pm.

    Honduras debuta oficialmente en competiciones de Blizzard con su selección de Overwatch, buscando un pase histórico a la Copa Mundial 2026.

El ecosistema de los esports en Honduras vive un momento sin precedentes. Por primera vez en la historia, el país contará con una representación oficial en una competición organizada por Blizzard Entertainment, marcando el inicio de un camino que busca colocar la bandera de cinco estrellas en el mapa mundial del hero shooter más competitivo del planeta.

La selección nacional ha quedado conformada tras un riguroso proceso de tryouts donde el talento local fue puesto a prueba bajo los más altos estándares de exigencia. Estos siete jugadores, que destacan por su sinergia y habilidad individual, han sido los elegidos para vestir la camiseta nacional en la Copa de Conferencia, el torneo clave que sirve como antesala y proceso clasificatorio para la Overwatch World Cup 2026.

La expectativa entre la comunidad hondureña es máxima. No solo se trata de una participación pasajera, sino del ingreso formal a las ligas mayores, donde la estrategia y la velocidad de reacción determinarán si Honduras tiene lo necesario para medirse ante las potencias internacionales. El objetivo es claro: demostrar que en Centroamérica existe un nivel competitivo capaz de dar la sorpresa en los servidores globales.

La cita con la historia ya tiene fecha y hora. El combinado nacional iniciará su participación este viernes 13 de marzo a las 4:00 pm, continuando con su calendario el sábado 14 a las 12:00 pm y cerrando un fin de semana decisivo el domingo 15 a las 12:00 pm. Puedes disfrutar de estos encuentros en el canal de Twitch de Grupo Senju.

