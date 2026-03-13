Conoce a los elegidos: La Selección de Honduras que busca el pase a la Overwatch World Cup

El ecosistema de los esports en Honduras vive un momento sin precedentes. Por primera vez en la historia, el país contará con una representación oficial en una competición organizada por <b>Blizzard Entertainment</b>, marcando el inicio de un camino que busca colocar la bandera de cinco estrellas en el mapa mundial del <i>hero shooter </i>más competitivo del planeta.La selección nacional ha quedado conformada tras un riguroso proceso de <i>tryouts </i>donde el talento local fue puesto a prueba bajo los más altos estándares de exigencia. Estos siete jugadores, que destacan por su sinergia y habilidad individual, han sido los elegidos para vestir la camiseta nacional en la Copa de Conferencia, el torneo clave que sirve como antesala y proceso clasificatorio para la Overwatch World Cup 2026.