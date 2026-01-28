Diez Gaming

Virgin Punk: Clockwork Girl, ¿vale la pena? ¿es una película o un solo episodio? Te contamos todo

Luego de un lanzamiento exitoso en Japón, Virgin Punk: Clockwork Girl llegó a las salas de cine en Latinoamérica.

    Si Virgin Punk está en tu cine más cercano, corre a verla, pues no existe información sobre cuándo o dónde estará disponible digitalmente en el futuro.
Antes de empezar, vamos a responder a la pregunta que todo el mundo se hace cuando se habla de esta obra. ¿Es Virgin Punk: Clockwork Girl una película? La ficha indica que dura 90 minutos, PERO la realidad que ninguno de los involucrados, tanto en producción como en distribución, se ha molestado en compartir, es que solamente alrededor de 35 minutos son el anime, que viene siendo una OVA o episodio, como lo quieran ver. Los 60 minutos restantes son detrás de escenas de producción y entrevistas.

Esto puede resultar molesto para el público general, debido a que es bastante engañoso que dicha información —realmente relevante— se mantiene oculta y es hasta que ya estás sentado en el cine que te das cuenta de lo que se trata, al menos inicialmente, cuando la discusión sobre la película en internet era bastante reducida. Eso sí, los 35 minutos, aproximadamente, de animación valen completamente la pena.

¿Qué es exactamente Virgin Punk: Clockwork Girl?

Bien, Virgin Punk: Clockwork Girl es un cortometraje que presenta un nuevo universo dispuesto a expandirse, ya sea con más películas o con una temporada de anime. Todavía no se tiene claro si es que siquiera se continuará con esta historia. Por ello se especifica que Clockwork Girl es como la primera parte de Virgin Punk.

La historia presenta un Japón alternativo, en el año 2099, con una estética futurista y cyberpunk. Estamos ante un universo donde la fragilidad humana ha sido reemplazada por implantes cibernéticos y armas, aunque la mayoría los usa para cometer crímenes, y es por ello que existen los cazarrecompensas.

Sin hacer mucho spoiler, seguiremos a Ubu, una huérfana que se convierte en cazarrecompensas, pero cierto evento hace que quede a merced de un enfermizo contratista que ahora actuará como su empleador y propietario.

Lo cierto es que el estilo noventero, el arte y la atención al detalle en general lucen espectacular, diferenciándose bastante de cualquier obra del género estrenada en años anteriores. Es visualmente impresionante, y no es nada de extrañar, considerando a la persona dirigiendo y a la trayectoria del estudio, Shaft.

¿Por qué tanto revuelo Virgin Punk: Clockwork Girl?

Virgin Punk es la obra de Yasuomi Umetsu, director de A Kite y Mezzo Forte, dos obras de alto octanaje, tanto en acción como en contenido sexual explícito. Según el documental, Virgin Punk es el resultado de un desarrollo que ha tomado 10 años. Ha sido una década entera en la que Umetsu, anteriormente encasillado contractualmente ha realizar obras de acción noir envueltas en hentai, finalmente pudo dar rienda suelta a su trabajo sin condiciones.

Aunque la parte de las entrevistas en la película pecan de ser demasiado aduladoras hacia la persona de Umetsu y su trabajo, lo cierto es que la brillantez de su obra no se la quita nadie. Tanto A Kite como Mezzo Forte y ahora Virgin Punk son obras con estéticas impecables y un despliegue de violencia bien ejecutada, sin alejarse demasiado de la sensualidad, a veces gratuita, que ha caracterizado el trabajo de Umetsu.

Todavía no hay planes para continuar con este universo, de momento, pero aunque se quedara como una experiencia única, Virgin Punk seguiría siendo una obra experimental que demuestra todos los talentos de Umetsu y del estudio Shaft. Sí, al igual que las obras anteriores, tenemos a una sicaria sexy sospechosamente joven en un mundo que quiere acabar con ella, pero más allá de eso, más allá de cualquiera que sea la historia que se quiere contar, la esencia irrepetible de este estilo es algo que merece ser disfrutado.

