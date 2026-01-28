Virgin Punk: Clockwork Girl, ¿vale la pena? ¿es una película o un solo episodio? Te contamos todo

Antes de empezar, vamos a responder a la pregunta que todo el mundo se hace cuando se habla de esta obra. ¿Es<i> Virgin Punk: Clockwork Girl</i> una película? La ficha indica que dura 90 minutos, PERO la realidad que ninguno de los involucrados, tanto en producción como en distribución, se ha molestado en compartir, es que solamente alrededor de 35 minutos son el anime, que viene siendo una OVA o episodio, como lo quieran ver. Los 60 minutos restantes son detrás de escenas de producción y entrevistas.Esto puede resultar molesto para el público general, debido a que es bastante engañoso que dicha información —realmente relevante— se mantiene oculta y es hasta que ya estás sentado en el cine que te das cuenta de lo que se trata, al menos inicialmente, cuando la discusión sobre la película en internet era bastante reducida. Eso sí, los 35 minutos, aproximadamente, de animación valen completamente la pena.