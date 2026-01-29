Diez Gaming

Code Vein II: ya disponible el nuevo soulslike apocalíptico que ha tenido pendientes a todos

Bandai Namco regresa al mundo de los resucitados con el lanzamiento de Code Vein II, una ambiciosa secuela que fusiona el desafío “Soulslike” con un renovado apartado visual.

    Esta entrega promete profundizar en la narrativa gótica y la personalización extrema para consolidarse como un referente del RPG de acción contemporáneo.
La espera para los aficionados del RPG de acción ha terminado. Code Vein II, la ambiciosa continuación del título con estética anime desarrollado por Bandai Namco, llega oficialmente al mercado para expandir la fórmula “Soulslike” que cautivó a millones en 2019. Bajo la dirección de Hiroshi Yoshimura y la producción de Keita Iizuka, esta secuela promete una experiencia visualmente renovada gracias a la implementación del motor Unreal Engine 5, buscando consolidar su propia identidad dentro de un género altamente competitivo.

La historia de esta entrega se sitúa en un futuro donde los humanos y los resucitados intentan coexistir en un equilibrio precario tras los eventos del primer juego. En el título original, los protagonistas lucharon por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico rodeado por la “Niebla Roja” y la escasez de sangre. En esta secuela, la aparición súbita de la Luna Rapacis ha desatado el caos, transformando a los resucitados en monstruos irracionales conocidos como Horrores.

El jugador asume el papel de un Cazador de Resucitados que, acompañado por una misteriosa joven llamada Lou, deberá utilizar capacidades de manipulación temporal para viajar al pasado, desentrañar el origen de la maldición y reescribir un destino que parecía inevitable.

En cuanto a la jugabilidad, el título mantiene el núcleo desafiante de su predecesor pero introduce el sistema Link Point, el cual crea un vínculo táctico entre el jugador y sus compañeros para mitigar el daño o realizar ataques combinados. Vuelven los Códigos de Sangre, que permiten cambiar de clase y habilidades sobre la marcha para adaptarse a cualquier enemigo. Sin duda, el punto más celebrado vuelve a ser su editor de personajes, que se mantiene como uno de los más profundos de la industria, permitiendo ajustes microscópicos en la apariencia, accesorios y rasgos físicos, asegurando que cada avatar sea completamente único.

Las reseñas especializadas han recibido el juego con un entusiasmo moderado pero positivo en su mayoría. Críticos han elogiado su narrativa y la evolución de sus sistemas de combate, mientras también se ha señalado que, a pesar de su ambición, el título presenta algunos problemas técnicos en su lanzamiento. En el agregador de reseñas Metacritic, el juego ostenta actualmente una nota media de 72 puntos para su versión de PlayStation 5. El título se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de la plataforma Steam.

Code Vein II no intenta reinventar la rueda, sino pulir la identidad visual y mecánica que lo separó de otros juegos similares en el pasado. Con una narrativa que juega con las paradojas temporales y un sistema de personalización que sigue siendo el estándar de oro para los amantes de la estética anime, el juego se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan un desafío táctico con un fuerte componente emocional. Solo el tiempo y los futuros parches de optimización determinarán si esta secuela logra superar el legado de su antecesor.

