Code Vein II: ya disponible el nuevo soulslike apocalíptico que ha tenido pendientes a todos

La espera para los aficionados del RPG de acción ha terminado. Code Vein II, la ambiciosa continuación del título con estética anime desarrollado por Bandai Namco, llega oficialmente al mercado para expandir la fórmula “Soulslike” que cautivó a millones en 2019. Bajo la dirección de Hiroshi Yoshimura y la producción de Keita Iizuka, esta secuela promete una experiencia visualmente renovada gracias a la implementación del motor Unreal Engine 5, buscando consolidar su propia identidad dentro de un género altamente competitivo. La historia de esta entrega se sitúa en un futuro donde los humanos y los resucitados intentan coexistir en un equilibrio precario tras los eventos del primer juego. En el título original, los protagonistas lucharon por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico rodeado por la “Niebla Roja” y la escasez de sangre. En esta secuela, la aparición súbita de la Luna Rapacis ha desatado el caos, transformando a los resucitados en monstruos irracionales conocidos como Horrores.

El jugador asume el papel de un Cazador de Resucitados que, acompañado por una misteriosa joven llamada Lou, deberá utilizar capacidades de manipulación temporal para viajar al pasado, desentrañar el origen de la maldición y reescribir un destino que parecía inevitable. En cuanto a la jugabilidad, el título mantiene el núcleo desafiante de su predecesor pero introduce el sistema Link Point, el cual crea un vínculo táctico entre el jugador y sus compañeros para mitigar el daño o realizar ataques combinados. Vuelven los Códigos de Sangre, que permiten cambiar de clase y habilidades sobre la marcha para adaptarse a cualquier enemigo. Sin duda, el punto más celebrado vuelve a ser su editor de personajes, que se mantiene como uno de los más profundos de la industria, permitiendo ajustes microscópicos en la apariencia, accesorios y rasgos físicos, asegurando que cada avatar sea completamente único.

One versatile weapon to end all encounters.



Leverage your Halberd to apply some distance between the enemy threat when needed and unleash a brutal combo attack.#CODEVEIN II pic.twitter.com/tU5g9zmHeT — CODE VEIN II (@CodeVeinGame) January 29, 2026