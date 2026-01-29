Code Vein II: ya disponible el nuevo soulslike apocalíptico que ha tenido pendientes a todos

Las reseñas especializadas han recibido el juego con un entusiasmo moderado pero positivo en su mayoría. Críticos han elogiado su narrativa y la evolución de sus sistemas de combate, mientras también se ha señalado que, a pesar de su ambición, el título presenta algunos problemas técnicos en su lanzamiento. En el agregador de reseñas Metacritic, el juego ostenta actualmente una nota media de 72 puntos para su versión de <b>PlayStation 5</b>. El título se encuentra disponible para <b>PlayStation 5</b>, <b>Xbox Series X|S</b> y <b>PC</b> a través de la plataforma <b>Steam</b>.<b>Code Vein II</b> no intenta reinventar la rueda, sino pulir la identidad visual y mecánica que lo separó de otros juegos similares en el pasado. Con una narrativa que juega con las paradojas temporales y un sistema de personalización que sigue siendo el estándar de oro para los amantes de la estética anime, el juego se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan un desafío táctico con un fuerte componente emocional. Solo el tiempo y los futuros parches de optimización determinarán si esta secuela logra superar el legado de su antecesor.