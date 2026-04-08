Pokémon Champions: ¿cómo transferir Pokémon desde otros juegos?

Damas y caballeros, Pokémon Champions ya se encuentra entre nosotros, y aquellos que desean llevar la competitividad de la franquicia hacia este nuevo horizonte probablemente se preguntarán como llevar a sus Pokémon de otros juegos a esta nueva instancia.

Paso 1: Transferir a Pokémon HOME



Descarga gratuitamente Pokémon HOME y úsalo para transferir a tus Pokémon desde otros juegos como Let’s Go, Espada/Escudo, Escarlata/Púrpura o Leyendas hacia HOME. Puedes hacerlo con el plan gratuito de HOME, aunque si necesitas más cajas, la mensualidad premium tienen un precio de $2.99.

Paso 2: Transferir de HOME a Champions



Abre HOME. En el menú principal, en la esquina inferior derecha ahora verás que aparece Pokémon Champions, selecciónalo, conéctalo con tu cuenta de Champions, selecciona a los Pokémon que quieres enviar de visita a Champions con el botón A (hasta 30 simultáneamente) y luego confirma con el botón Y. Los Pokémon serán transferidos de visita a Pokémon Champions.

Paso 3: recíbelos en Champions



Abre Pokémon Champions. En el menú principal, dirígete a Fichajes/Reclutar, luego a Recibir desde Pokémon HOME y listo, tus Pokémon de visita se enviarán a tus cajas de Champions, siempre y cuando tengas espacio.

IMPORTANTE: Pokémon de visita



Los Pokémon de visita son eso, nada más visitas, siguen estando en HOME, desde son inamovibles mientras están de visita en Champions. Durante la visita, los Pokémon no se pueden liberar, ni marcar. Cualquier cambio en estadísticas, naturaleza, habilidad y movimientos que hagas en Pokémon de visita no afectarán a su versión de HOME y seguirán como eran antes cuando regresen al juego del que los sacaste, pero conservarán estos cambios cada vez que regresen a Champions.

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Paso 4: devolver Pokémon a HOME



Una vez que quieras regresar a tus Pokémon a HOME, simplemente entra a Fichajes/Reclutar, y luego a Devolver a Pokémon HOME. Selecciona aquellos que quieren que regresen y envíalos de regreso a HOME.



Paso 5: recibir de regreso en HOME

En HOME, selecciona nuevamente Pokémon Champions y luego Recibir desde Pokémon Champions.