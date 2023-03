Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key celebra su lanzamiento hoy en PC y consolas

Hoy, Koei Tecmo y el desarrollador GUST Studios envían a los jugadores a una aventura épica de amistad, corazón y secretos, ya que su esperado y mágico JRPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam.

En Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, el guionista principal Yashichiro Takahashi, autor del juego original Atelier Ryza, regresa a la franquicia para ofrecer un inolvidable tercer capítulo de la serie Secret, un capítulo que sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos un año después de los acontecimientos de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy de 2021.