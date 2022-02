$!Atención con estos descuentos en la PlayStation Store: Planeta de Descuentos y Big in Japan ofrecen imperdibles ofertas

Cada cierto tiempo, PlayStation realiza eventos con grandes descuentos en sus tiendas. Actualmente, si visitas la PlayStation Store, encontrarás con que se encuentran activos dos de estos eventos con ofertas. El primero de ellos es el Planeta de Descuentos, que trae rebajas de hasta el 70%, y también está activo el evento de Big in Japan, con descuentos de hasta 75% en videojuegos desarrollados en Japón.

Para evitarte el viaje, aquí te mostraremos los mejores descuentos que se encuentran actualmente en la PlayStation Store:

Planeta de Descuentos (hasta el 2 de marzo) está ofreciendo juegos grandiosos con un precio especial reducido, entre ellos, se encuentra el mejor Call of Duty de los últimos años, así es, estamos hablando de Call of Duty: Modern Warfare, con un descuento del 50%, dejándolo a un precio de $29.99. Luego tenemos a Resident Evil Village, lanzado el año pasado y que también tiene un descuento del 50%, quedando igual en $29.99. Red Dead Redemption 2 Premium Edition rebajó su precio de $99.99 a solo $35.99 (65% off).