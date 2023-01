Avatar: Frontiers of Pandora lleva cinco años en desarrollo, y no parece que se vaya a terminar pronto

Se trata de Avatar: Frontiers of Pandora , un juego de acción y aventura de mundo abierto que está obviamente inspirado en el universo de las películas de Avatar , de James Cameron. Aunque se han mostrado un par de cinemáticas, que han dejado ver la belleza de Pandora, su fauna y la acción que podremos ver en el juego, se ha echado en falta algo importante que no han mostrado: gameplay .

Sabemos que Ubisoft está atravesando una situación nada agradable. Con el nuevo retraso de Skull & Bones y la cancelación de tres títulos no anunciados gracias a diversos problemas internos, la empresa está experimentando una crisis que podría terminar de manera fatal, sin embargo, además del próximo Assassin’s Creed: Mirage , hay otro título en el que se tienen puestas las esperanzas para levantarse.

Por ello, por la pandemia y por cientos de problemas más, el desarrollo de Avatar: Frontiers of Pandora se ha extendido durante tanto tiempo, aunque esto no resulta nada extraño por parte de Ubisoft , que anuncia sus juegos demasiado pronto o trabajan demasiado lento, pues recordemos que el propio Skull & Bones , que originalmente se estrenaría en 2018 y este mes ha sido nuevamente retrasado.

Y ni hablar de Beyond Good and Evil 2, anunciado hace 14 años y del que todavía no hay ni rastro de una fecha de lanzamiento. Ubisoft declaró estar decepcionado de los resultados de sus últimos lanzamientos, y con los recientes retrasos y cancelaciones, la empresa francesa promete una reestructuración, con el fin de ofrecer una mejor experiencia en sus próximos juegos.

Por lo pronto, no hay mucho que se pueda decir de Avatar: Frontiers of Pandora, pero la probabilidad de que no veamos el juego durante este año (ni el siguiente) es bastante alta, y la ventana de lanzamiento que habían brindado, entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, además de ser absurdamente abierta, podría quedar, a este punto, obsoleta, si el juego continúa sin novedades.