Baten Kaitos: uno de los RPG más apasionantes de la historia de los videojuegos; ¿qué lo hizo especial?

En el vasto océano del mundo de los videojuegos, hay tesoros ocultos que han dejado una marca indeleble en la industria. Uno de estos tesoros es Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, un juego de rol desarrollado por Monolith Soft y tri-Crescendo para la consola Nintendo GameCube en 2003. Este título no solo ofreció una experiencia de juego cautivadora, sino que también se convirtió en un punto de referencia importante en la historia de los videojuegos por varias razones clave.

Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean cautivó a los jugadores con su historia intrincada y bien desarrollada. La trama sigue a un joven llamado Kalas en su búsqueda para detener una conspiración que amenaza con destruir los cinco continentes flotantes del mundo de Baten Kaitos. Con personajes carismáticos y un mundo meticulosamente elaborado, el juego sumergió a los jugadores en una narrativa épica llena de giros inesperados y emocionantes revelaciones.