Blade, Jurassic Park, el nuevo juego de terror de Kojima y otros anuncios de The Game Awards

El próximo y misterioso juego de Kojima

El creador japonés, Hideo Kojima, se ha unido con Jordan Peele, director de las películas Get Out, Us y Nope!, para traernos OD, su próximo juego de horror exclusivo del ecosistema Xbox y que hará uso de la nube como una mecánica de juego principal. No pregunten sobre qué trata, todavía es un misterio y el tráiler no ayuda. El juego será protagonizado por Sophia Lillis, Hunter Schafer y Udo Kier.