BOMBAZO: ¡Henry Cavill anuncia de manera oficial que regresa al papel de Superman!

Como sabrán, durante toda la producción de la película Black Adam , que recientemente se estrenó en cines, el protagonista, Dwayne “The Rock” Johnson, siempre fue muy claro con su interés de traer de regreso a Henry Cavill como Superman, pues The Rock quería una película futura en la que Black Adam se enfrentara a Superman. En la turbulenta estructuración del universo compartido de películas de DC, la voz de Johnson se hizo escuchar.

La presión ejercida por The Rock realmente movió la maquinaria ejecutiva, y en la película de Black Adam, el público finalmente pudo volver a ver a Henry Cavill como Superman, y a diferencia del insípido cameo de la película ¡Shazam! (2019), en la que no se le veía el rostro a Superman (ya que no era Henry Cavill), aquí sí que hemos podido ver a Cavill con su traje completo.

El público está eufórico de haber presenciado al Último Hijo de Kriptón nuevamente en la pantalla grande, y en respuesta a las acciones de The Rock, Black Adam se ha convertido en un éxito taquillero, pese a que la crítica la ha calificado como una película mediocre. Por su parte, Henry Cavill no tardó mucho en hacer la confirmación oficial de su regreso a través de su Instagram.