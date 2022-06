Call of Duty: Modern Warfare 2 deleita con un video de su gameplay, trayendo todo lo que nos gusta de la franquicia

Call of Duty regresa, como bien lo dicen sus promocionales, para aplicar “una nueva era” en la franquicia, lo cual implica que también se vienen cambios con respecto a Call of Duty: Warzone , que tendrá un reinicio tras la salida de Modern Warfare 2 , pero cuyos detalles todavía no han sido del todo esclarecidos por Activision o los estudios responsables.

Johanna Faries, jefa de Call of Duty, destacó, durante el evento, el cambio que el lanzamiento de este título supondrá para toda la franquicia, puesto que, además, a partir de este juego, todos los lanzamientos de Call of Duty, independientemente de la subsaga (Modern Warfare, Black Ops u otra) se realizarán haciendo uso del mismo motor gráfico, dando una sensación mucho más unificada de un juego a otro.

Call of Duty: Modern Warfare 2 estrena el 28 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. El precio del juego, en su versión estándar, será de $69.99 en todas las plataformas, y sus versiones físicas para PS4 y Xbox One no contarán con mejora gratuita para nueva generación. Además, también estará la Vault Edition, que costará $99 e incluirá acceso anticipado a la Beta Abierta (aún sin fecha), 12 aspectos de operador, la primera Bóveda de Arma, un Pase de Batalla y otras cosas.