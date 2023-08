¿Call of Duty: Modern Warfare 3 es solo un DLC de Modern Warfare 2 a precio de $69.99?

La saga Call of Duty ha sido una constante en la industria de los videojuegos, con cada entrega atrayendo a millones de jugadores ansiosos por sumergirse en la acción bélica que ofrece. Sin embargo, el reciente anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 3 ha causado revuelo en la comunidad, ya que parece desafiar las expectativas tradicionales de un nuevo título. Este artículo examina la reciente información de que Modern Warfare 3 podría no ser más que una simple expansión de contenido para su predecesor, Modern Warfare 2, disfrazado de juego completo.

En octubre de 2022, Call of Duty: Modern Warfare 2 llegó a los estantes físicos y virtuales, dividiendo las opiniones de críticos y jugadores por igual. Aunque fue bien recibido por la crítica especializada, la respuesta de la comunidad de jugadores fue más variada, con opiniones que oscilaban entre tibias y negativas. A pesar de ello, el juego logró mantener la llama encendida en la saga, y la expectativa de un nuevo título en 2023 estaba latente.