Call of Duty: Modern Warfare 3 sufre el peor estreno en la historia de la franquicia; el juego ya está disponible

Es un simple resultado natural que, tras ofrecer un juego de manera anual, la saga Call of Duty termine exhausta, y es algo que los jugadores han venido notando desde hace unos años. La sobreexplotación de Activision para con la saga está pasándole factura.

Call of Duty: Modern Warfare 3, la culminación de la trilogía reimaginada de esta apreciada subsaga de Call of Duty, ya se encuentra disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Pero lo que comenzó en 2019 con el estreno del aclamado remake de Modern Warfare, se fue cayendo a pedazos a medida que salían más juegos. Desde que esta tercera entrega numerada salió en Acceso Temprano, no ha recibido más que críticas negativas.