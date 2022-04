Call of Duty: Vanguard/Warzone confirma la llegada de Godzilla y Kong mediante el tráiler de su Temporada 3 “Armas Secretas”

En el tráiler de la Temporada 3 de Call of Duty: Vanguard/Warzone , “ Armas Secretas ”, podemos ver como los nazis detonaron bombas de Nébula en varias partes del mundo, incluyendo Caldera, uno de los mapas de Warzone . El equipo Harpy, que incluirá a tres nuevos operadores aún sin presentar, es enviado a investigar unas extrañas armas en la que los alemanes han estado trabajando, pues se sabe que “despertaron algo desconocido”.

Desde el lanzamiento del tráiler de la Temporada 3 de Call of Duty: Vanguard/Warzone , solo una cosa ha estado en boca de los jugadores, y es el sonido que podemos escuchar justo al final del tráiler, el cual los más avispados lograron identificar cierta similitud con el rugido de Godzilla, el cual hemos podido escuchar recientemente con las cintas del universo cinematográfico del MonsterVerse , de Legendary Pictures .

Lo único seguro es que Call of Duty: Vanguard/Warzone ha perdido el rumbo realista iniciado con Modern Warfare, para desviarse más por el camino de los crossovers, pues esta colaboración con el MonsterVerse es tomada como canónica al formar parte de la Temporada 3 como el foco principal de la historia y no como un evento especial. Esto quiere decir que, en el universo de Call of Duty, los nazis descubrieron a Godzilla durante la Segunda Guerra Mundial, y crearon armas a partir de su anatomía.