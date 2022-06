Call of Duty: Vanguard/Warzone entrará a su Temporada 4, con una gran fiebre del oro y una colaboración con Terminator

Tras el final de la Temporada 3 de Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone, Activision ya preparó los contenidos de la Temporada 4, la cual lleva por nombre “Mercenarios de fortuna” e implementará dos armas nuevas, algunos ítems nuevos y la llegada del Capitán Butcher como operador jugable.

Con Call of Duty: Modern Warfare 2 a la vuelta de la esquina, y la noticia de que los contenidos comprados para Call of Duty: Vanguard y para Warzone no se transferirán a Warzone 2 y la nueva etapa de la saga, será difícil que los jugadores se animen a comprar este Pase de Batalla y cualquier cosa para Vanguard.