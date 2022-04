Call of Duty: Vanguard/Warzone presenta el primer proyecto de leyenda para el Armaguerra 43: Hielo Negro

El Armaguerra 43 fue un arma que causó furor cuando se implementó en Call of Duty: Vanguard/Warzone, dado su buen rendimiento en combate y su complicado método de obtención para aquellos jugadores que solo contaran con Warzone y no con Vanguard. En el caso de todavía no haber desbloqueado esta arma por su difícil desbloqueo, ahora los jugadores podrán invertir dinero real para obtenerla a través de un lote de tienda.

¿Cómo desbloquear el Armaguerra 43 normalmente?

Como mencionamos, el Armaguerra 43 es complicado de obtener en Warzone, pero muy fácil de conseguir en Vanguard. Para desbloquear este subfusil, el jugador deberá conseguir 10 bajas disparando desde la cadera en una sola partida 15 veces. Es decir, en 15 partidas diferentes y finalizadas, el jugador debe matar a 10 jugadores sin apuntarles con la mira.